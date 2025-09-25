Dayro Moreno se sinceró tras eliminación del Once Caldas de Copa Sudamericana: “Esto es un fracaso”

Once Caldas quedó eliminado de la Copa Sudamericana en los cuartos de final ante Independiente del Valle. El equipo colombiano llevaba la ventaja 2-0, por el triunfo que consiguió en el compromiso de ida en Quito, Ecuador. En la vuelta, los rivales lograron empatar la serie y avanzaron a la semifinal donde se enfrentarán con Atlético Mineiro.

En el desarrollo del partido en Palogrande, el encargado de marcar los goles fue el experimentado delantero Michael Hoyos para el equipo ecuatoriano. Un encuentro en que las jugadas de gol no fueron claras para Once Caldas y la defensa se vio muy débil. Luego en los penales erraron Robert Mejía y James Aguirre.

¿Qué dijo Dayro Moreno tras la eliminación?

Tras esta sorprendente eliminación, el goleador del torneo, con 10 tantos, Dayro Moreno se vio visiblemente afectado, tras la gran ilusión que tenía el equipo por avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana e ir por otro trofeo continental.

Dayro Moreno capital de Once Caldas / Once Caldas Ampliar

“Esto es un fracaso, de verdad. Desilusión, tristeza con toda esta gente que vino a apoyarnos, con toda la hinchada de Once Caldas, con toda Colombia que estaba a favor de nosotros”, mencionó Dayro, en declaraciones para ESPN.

“Por ahí entramos un poco desconcentrados y ellos nos cobraron. Eso es el fútbol, el que está desconcentrado, le cobran" dio como explicación el delantero tolimense por esta derrota en casa.

Dayro también comento, “No sé qué pasó. Muy triste porque teníamos la ilusión muy grande de jugar semifinales en nuestra casa con nuestro público, pero así es el fútbol, nos tocó quedar eliminados”, para DSports.

“Creo que nos faltó un poco más de concentración, de ganas. Sabíamos que al frente tenía un rival muy difícil, Ya toca, es pasar la página y ahorita pelear el torneo colombiano”, añadió.

Incluso a través sus redes sociales el capitán de Once Caldas se disculpó con la hinchada por no lograr el paso a la semifinal y prometió seguir dando todo en la cancha por el equipo.