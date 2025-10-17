Falla en sistemas aéreos y falta de personal: las razones por las que 20 aeropuertos están en riesgo

Fallas en los sistemas aéreos y en radares: las razones por las que 20 aeropuertos están en riesgo

La seguridad aérea en Colombia enfrenta uno de sus momentos de mayor alerta en los últimos años. Franklin Urbina, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos (Acdecta), encendió las alarmas en los micrófonos de Caracol Radio al detallar una serie de fallas acumuladas en la infraestructura aeronáutica nacional que, según él, son desestimadas por las autoridades, poniendo en riesgo la operación en al menos 20 aeropuertos.

Las declaraciones de Urbina se producen luego de que la administración de la Aeronáutica Civil asegurara que existe redundancia en todos los equipos, una afirmación que el representante gremial calificó como falsa y se comprometió a refutar desde su experiencia como controlador aéreo activo, competente y licenciado.

Las fallas críticas: un sistema en línea roja

Urbina enumeró de manera contundente los puntos débiles del sistema, basándose en informes internos de la propia Aeronáutica Civil.

Sistemas ILS (Sistema de Aterrizaje por Instrumentos): Urbina señaló que estos equipos, esenciales para guiar a los aviones durante el aterrizaje en condiciones de baja visibilidad, “vienen fallando de tiempo atrás y no han sido reemplazados”. Hizo especial mención a los ILS de Bogotá, un problema que, asegura, no es nuevo y que se arrastra desde antes del incidente del año pasado. Frecuencias de Comunicación Aeronáutica: El vicepresidente de Acdecta alertó sobre inconsistencias e inestabilidad recurrentes en las comunicaciones por radio, un elemento vital para la coordinación entre torres de control y las aeronaves. “El día de hoy tenemos el sureste colombiano con una restricción justamente por una falla en comunicaciones”, ejemplificó, agregando que situaciones similares se han presentado recientemente en Bucaramanga, Barranquilla y otras ciudades. Fallos en los Radares: Uno de los puntos más críticos mencionados es la no funcionalidad de radares clave. Urbina fue específico al señalar que el radar de superficie del Aeropuerto El Dorado, a pesar de ser visible para el público, “no es funcional para los controladores en este momento”. Esta falla limita severamente la capacidad de gestionar el tráfico en tierra, aumentando el riesgo de incursiones en pista.

La respuesta de las autoridades: negación y desestimación

Urbina expresó su profunda preocupación por la actitud de las autoridades aeronáuticas. “Cuando uno ve que se desestiman recurrentemente estas alertas por parte de autoridades que se supone deberían tener conocimiento en seguridad operacional y simplemente dicen que todo está perfecto, pues lamentablemente tengo que contradecir la situación”, afirmó.

El controlador aéreo hizo hincapié en que él y sus colegas son los que están en la primera línea: “Yo soy el que se sienta en el puesto de control, mis oídos son los que escuchan las frecuencias y son mis ojos los que ven los radares y ven el entorno dentro de las torres de control”.

La crisis de personal y fatiga

El problema no se limita a la infraestructura. Urbina recalcó que la falta de personal y las extensas jornadas laborales generan una “fatiga mental impresionante” entre los controladores, lo que constituye un factor de riesgo humano adicional. Esta crítica va en línea con reclamos históricos del gremio sobre sus condiciones laborales, un tema que, según Urbina, aún no ha sido resuelto de fondo.

Frente a episodios recientes que han captado la atención pública, como el incidente de Medellín o la intrusión de un joven en la torre de control de El Dorado, Urbina pidió no individualizar las fallas, sino entenderlas como “debilidades organizacionales” que deben ser atendidas de manera sistémica.