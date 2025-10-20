Este fin de semana se celebraron los 42 años de la Ciclovida en Cali

La ciudad vivió este domingo una jornada marcada por el color, la alegría y el deporte al conmemorarse los 42 años de la Ciclovida, un programa que desde hace más de cuatro décadas forma parte del paisaje dominical caleño.

Miles de ciudadanos se congregaron en distintos puntos, especialmente en la Estación Panamericana, epicentro de la celebración que combinó actividades recreativas, culturales y musicales.

El ambiente festivo estuvo animado por artistas como DJ Holmes, Andy Caicedo y Cali Flow Latino, quienes pusieron ritmo a la jornada con salsa y música urbana. Caicedo, durante su presentación, felicitó a Carlos Arana, creador de la Ciclovida, mientras el público coreaba sus canciones en medio de la celebración.

La celebración contó además con zonas dedicadas a la salud, la movilidad y el emprendimiento. En la Estación Corredor Verde, la Secretaría de Salud ofreció servicios de prevención y chequeos médicos, mientras la Secretaría de Movilidad orientó a los ciclistas sobre normas de seguridad vial. Por su parte, la Fundación Por Ti, Por Mí, Por Todas promovió el autocuidado y la detección temprana del cáncer de mama mediante charlas y entrega de material informativo.

El espacio para los emprendedores locales fue otro de los atractivos, con productos artesanales y gastronómicos que reflejaron el talento caleño. Además, un backing fotográfico conmemorativo permitió a las familias llevarse un recuerdo de esta jornada que reafirma a la Ciclovida como uno de los patrimonios sociales más queridos por los caleños.