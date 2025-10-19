Avanzan las elecciones de los Consejos de Juventudes en Cali y el Valle del Cauca

Con normalidad avanzan las elecciones de los Consejos Municipales de Juventudes en Cali y el departamento del Valle del Cauca. Desde las primeras horas de la mañana, jóvenes entre los 14 y 28 años se acercan a las urnas para elegir a sus representantes juveniles en cada municipio.

El departamento del Valle tiene habilitados 276 puestos de votación, donde más de 1.300 hombres uniformados realizan labores de vigilancia y custodia para garantizar la seguridad de los votantes durante la jornada, según informó el coronel Wilson Silva, subcomandante de Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Adicionó la general Sandra Rodríguez, comandante de la policía en el Valle que en total están en servicio cuatro mil hombres y mujeres en todos los municipios.

En la ciudad de Cali, hay 472 mil jóvenes habilitados para votar en 192 puestos distribuidos en las diferentes comunas y corregimientos. El puesto con mayor número de mesas fue instalado en el colegio Santa Librada, con 43 mesas en total, donde los jóvenes comenzaron a ejercer su derecho al voto desde las primeras horas del día.

Cada municipio ha adoptado medidas de seguridad para el desarrollo de la jornada. En Palmira se decretó la ley seca, mientras que en Cali no fue decretada esta restricción. Sin embargo, el secretario de Seguridad, Jairo García, explicó que se establecieron controles especiales como la restricción a la movilidad de vehículos que transporten escombros o realicen trasteos.

El subdirector de Juventudes del Valle, David Corral, resaltó la importancia de la participación juvenil, señalando que estas elecciones son una oportunidad para que los jóvenes expresen sus ideas y tengan representación ante las administraciones municipales. En total, en el departamento se inscribieron 2.396 candidatos.

“Los Consejos de juventudes son ese mecanismo de interlocución que permite la representación en cada uno de los municipios del Valle del Cauca y de Colombia poder tener articulación con la alcaldía.

Un ejemplo, para un joven del distrito de Cali, es la forma en que se le puede solicitar al alcalde de Cali más inversión en educación, más inversión en cultura, más inversión en deporte y son esos jóvenes que durante 4 años, que es el periodo de elección o electos, llevan a cabo veeduría y control. en pocas palabras son aquellos que se eligen para que velen por los derechos de los jóvenes a nivel municipal, distrital en el caso de Cali y Buenaventura”, explicó David Corral.

La apertura oficial de la jornada se realizó en el puesto instalado en la plazoleta del CAM, uno de los puntos más importantes de votación en la ciudad.

“Desde esta Alcaldía creemos en su liderazgo y en su poder para transformar, por eso vamos a trabajar junto a ellos por una Cali reconciliada y con oportunidades para todos”, aseguró el alcalde Alejandro Eder al referirse a la jornada con los jóvenes.

“Hoy es un día muy importante porque los jóvenes van a decidir quién los represente en esta instancia tan importante de juventud. Esperamos que todos tomen la decisión y vayan a sus puestos de votación”, expresó Johana Caicedo, secretaria de Bienestar Social de Cali.

En el municipio de Jamundí, las autoridades reportaron el traslado de dos puestos de votación por motivos de seguridad, el de Timba fue reubicado en el corregimiento de Robles, y el de Villacolombia en Potrerito, debido a los antecedentes de orden público registrados en los últimos meses, explicó María Eugenia Barona, secretaria de Gobierno de Jamundí.

Para el monitoreo de la jornada, en la ciudad de Cali funciona un Puesto de Mando Unificado (PMU) que integra a la Policía, el Ejército, la Registraduría y la Personería. Además, el Ejército Nacional mantiene presencia especial en el oriente de la ciudad para reforzar la seguridad durante las elecciones de este domingo.