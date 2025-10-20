Enel invertirá más de $70 mil millones para fortalecer el sistema energético de Bogotá y Cundinamarca

Enel Colombia avanza en la construcción de la Subestación Eléctrica Bochica, una infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema de distribución de energía en Cundinamarca y Bogotá, y que beneficiará directamente a más de 20.200 habitantes del municipio de Gachancipá.

Con una inversión cercana a los 73 mil millones de pesos, el proyecto hace parte del Plan de Expansión Bogotá–Región 2030, y busca responder al crecimiento sostenido de la demanda energética por el desarrollo de proyectos residenciales, industriales y comerciales en la Sabana Centro.

La obra, que ya alcanza un 78 % de avance, fue autorizada por la Corporación Autónoma Regional (CAR) y contempla la construcción de la subestación, una nueva línea de alta tensión y redes de media tensión. Estará ubicada en la vereda La Aurora, y contará con cuatro transformadores de potencia con una capacidad total de 130 MVA.

Además, se conectará a la línea Termozipa–Sesquilé mediante nuevas líneas de transmisión de 115 kV, lo que permitirá mejorar la confiabilidad del servicio y asegurar el suministro eléctrico para clientes residenciales, comerciales e industriales de la zona norte de Cundinamarca.

Lea también: Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, descarta posible llegada a la presidencia de Ecopetrol

El proyecto también impulsa el desarrollo económico local

se están generando alrededor de 150 empleos, entre directos e indirectos, con participación de mano de obra local y contratación de bienes y servicios en la región.

Según Enel Colombia, estas obras contribuyen a la formación técnica de trabajadores, fortalecen la economía de Gachancipá y aportan al crecimiento sostenible del territorio.

Una vez entre en operación, prevista para finales de 2025, la subestación permitirá atender las necesidades actuales y futuras de energía en una región donde la red existente ya se encuentra cerca de su límite de capacidad.

“Con este proyecto reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, la modernización de la infraestructura eléctrica y la mejora continua del servicio, en beneficio de miles de familias y del progreso regional”, destacó Enel Colombia en un comunicado.

Le puede interesar: Minminas anuncia que el mantenimiento de regasificadora SPEC avanza un 69% con normalidad