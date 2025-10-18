Acolgen advierte que nuevo decreto del MinEnergía pone en riesgo la estabilidad del sector eléctrico

A través de un comunicado, Acolgen aseguró que el reciente decreto 1072 de 2025 emitido por el Ministerio de Minas y Energía - que según las autoridades regularía las tarifas del servicio de luz en el país -, pone en riesgo el sistema eléctrico en Colombia y es una “intervención desproporcionada en el mercado que atenta contra la libre competencia, la eficiencia del sistema y la seguridad jurídica”.

La Asociación reiteró en el documento emitido que el Gobierno está violando la libertad de las empresas en el país, vulnera el principio de igualdad ante la ley, amenaza la sostenibilidad financiera, las futuras inversiones y desconoce la naturaleza del recurso hídrico.

Tras esto, la Asociación le pide al Gobierno colombiano suspender la aplicación del decreto y abrir espacios de diálogo con las empresas que conforman el mercado.

A su vez, el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, respondió a través de su cuenta de X, que “el decreto no lo vamos a suspender y el diálogo siempre ha estado abierto”.