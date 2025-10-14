ANDEG confirma estabilidad de energía en el Caribe durante mantenimiento en la regasificadora

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), Alejandro Castañeda, confirmó que la operación del sistema energético en la región Caribe se mantiene estable mientras avanza el mantenimiento en la regasificadora.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Castañeda explicó que las principales plantas térmicas del Caribe colombiano continúan operando sin contratiempos y con suministro garantizado por parte de Ecopetrol, gracias al aporte de gas adicional proveniente del campo Cusiana.

“Hasta el momento, Ecopetrol ha cumplido con las térmicas de la Costa —Flores, Tebsa y Candelaria—, que siguen operando sin problema. Desde el viernes se notificó a las térmicas del interior que no habría entrega de gas, porque el que se está inyectando al sistema proviene de Cusiana. El mantenimiento avanza en un 70 % y todo está en orden; la situación se ha manejado muy bien con las entidades del sector eléctrico.”, señaló Castañeda.

El dirigente gremial destacó que el panorama actual refleja un manejo articulado de la situación energética que atraviesa el país, con prioridad en garantizar el suministro en las zonas de mayor demanda y en evitar afectaciones al sistema interconectado nacional.