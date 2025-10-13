Economía

Minminas anuncia que el mantenimiento de regasificadora SPEC avanza un 69% con normalidad

El suministro de gas y energía se mantiene estable para el sector esencial e industrial en todo el territorio nacional.

viceministra de Energía, Karen Schutt. Cortesía: Ministerio de Minas y Energía

Durante la sesión de seguimiento de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (CACSSE), presidida por la viceministra de Energía, Karen Schutt, se informó que el mantenimiento programado de la regasificadora SPEC avanza en un 69%, en estricto cumplimiento del cronograma técnico.

De acuerdo con el reporte entregado por la CACSSE, se proyecta que para el final del día 14 de octubre el avance alcance el 85%, y que las labores concluyan sin contratiempos el próximo 15 de octubre a las 00:00 horas, momento en que culmina oficialmente el mantenimiento de la planta.

“El mantenimiento avanza dentro de los parámetros previstos y bajo un estricto control técnico. Se mantiene total normalidad en la prestación del servicio energético y en el abastecimiento de gas para los sectores esenciales e industriales del país”, señaló la viceministra Schutt.

La CACSSE, desarrollado hoy desde las instalaciones de SPEC en Cartagena, continúa realizando seguimiento en tiempo real a las variables del sistema energético nacional, en coordinación con Ecopetrol, ISA, la CREG, la UPME, el Consejo Nacional de Operación y el Centro Nacional de Despacho (CND).

El Ministerio de Minas y Energía reitera que no se han presentado afectaciones al suministro durante el desarrollo del mantenimiento, y que se mantienen las condiciones de estabilidad y confiabilidad energética para todos los usuarios.

“El trabajo articulado entre las entidades del sector y el monitoreo constante desde XM garantizan una operación segura y un cierre exitoso del proceso de mantenimiento de SPEC”, añadió Schutt.

