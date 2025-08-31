¿Puede Colombia quedarse sin energía? Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen explica

Colombia no ha sufrido un apagón energético en más de tres décadas. Un logro que, lejos de ser casualidad, es el resultado de un modelo de generación, regulación y confiabilidad reconocido a nivel internacional. Sin embargo, hoy ese equilibrio enfrenta riesgos reales: el país tiene un déficit del 1,6 % en energía en firme, y el ingreso de nuevos proyectos lleva cinco años de retraso.

Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y Personaje de la Semana en Caracol Radio, explica por qué el sistema eléctrico colombiano ha sido exitoso, qué lo está desbalanceando y qué decisiones urgentes deben tomarse para evitar que el país vuelva a enfrentar una crisis como la de los años noventa.

¿Colombia está en riesgo de quedarse sin energía?

Colombia cuenta con un parque de generación diverso y con una institucionalidad sólida: la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) regula el sector, mientras que la UPME planifica la expansión. Pero ese diseño se está desbalanceando.

“Hoy ya tenemos un déficit en energía en firme del 1,6 %. Si llega un fenómeno climático extremo como un Niño fuerte, podríamos tener problemas de abastecimiento”, advirtió Gutiérrez. Ese déficit se debe, en gran parte, al rezago en la entrada de nuevos proyectos de generación.

Según explicó Gutiérrez, Acolgen ha hecho seguimiento año a año a los proyectos que deberían haber entrado al sistema y los resultados son preocupantes. En 2021, solo se ejecutó el 7 % de la capacidad esperada. En 2022, entró apenas el 27 %. En 2023, el 17 %.

“Esto no es un problema de un solo gobierno. Es un rezago acumulado que compromete la confiabilidad del sistema”, sostuvo la presidenta de Acolgen, quien también recordó que todos los años Colombia debería incorporar energía equivalente al consumo de una ciudad como Bucaramanga, pero eso no está ocurriendo.

Sin embargo, el problema, dice Gutiérrez, no es solo nacional, sino global. Más de 15 países en los últimos dos años han tenido apagones, incluidos Chile, Cuba, Ecuador y España. En Ecuador, por ejemplo, los cortes duraban hasta 14 horas diarias.

“Si queremos más data centers, más transporte eléctrico o más inteligencia artificial, necesitamos más energía. El consumo está creciendo, y si no producimos lo suficiente, los precios suben y la estabilidad del sistema se pone en riesgo”, explicó.

¿Cómo se ha logrado un apagón en Colombia?

Uno de los mecanismos clave del modelo colombiano ha sido el cargo por confiabilidad, un seguro que garantiza suministro las 24 horas del día. Aunque este mecanismo puede ser mejorado, eliminarlo en este momento sería, según Acolgen, una decisión peligrosa.

Leer más: Apagón de 1992 y racionamiento actual tienen en común El Niño, antes estábamos más expuestos: exministro

“El modelo ha sido exitoso. Lo estudian países como Brasil, Ecuador y Chile. Colombia no debe renunciar a tecnologías como las hidroeléctricas o térmicas, que le han dado confiabilidad al sistema”, aseguró Gutiérrez. Enfatiza igualmente que el sistema energético debe equilibrarse sobre tres pilares: debe ser limpio, confiable y asequible. Las fuentes renovables como la solar y la eólica son fundamentales, pero no suficientes.

“Renunciar a la hidroeléctrica o a la térmica sin alternativas claras es un error. Colombia debe aprovechar sus recursos: agua, gas, sol y viento. Esto no se trata de escoger una sola fuente, sino de diseñar un sistema equilibrado”, señaló.

Finalmente, la presidenta de Acolgen advierte que las señales institucionales recientes —como la intención de modificar la CREG o restar autonomía a los reguladores— están generando desconfianza en los inversionistas.

“El mundo se está peleando la inversión en energía. Si nosotros no damos señales claras, esos recursos se van a otros países”, concluyó Gutiérrez.