EN VÍDEO: contratista de Air-e fue atacado con palos y machete en el norte de Barranquilla

Un violento ataque contra un contratista de la empresa Air-e quedó registrado en video y se viralizó este lunes en redes sociales. Las imágenes muestran el momento exacto en que dos hombres arremeten con palos y un machete contra el trabajador, quien intentó defenderse con su arnés.

El hecho ocurrió hacia las 11:30 de la mañana en la calle 75C con carrera 38C, en el barrio Betania, al norte de Barranquilla. Según se conoció, el técnico cumplía una orden de suspensión del servicio de energía por mora en el pago, cuando fue sorprendido por los agresores.

Durante el enfrentamiento, dos patrulleros de la Policía llegaron al sitio y lograron intervenir, exigiendo a los atacantes que arrojaran los objetos con los que estaban agrediendo al funcionario. Uno de los implicados fue capturado.

Air-e rechazó el ataque

A través de un comunicado, la empresa Air-e Intervenida condenó enérgicamente la agresión sufrida por su contratista y pidió respeto hacia el personal técnico que realiza labores operativas.

“La empresa Air-e Intervenida rechaza, de manera categórica, la agresión que sufrió uno de sus técnicos en el barrio Betania, norte de Barranquilla, mientras se encontraba cumpliendo con una orden de suspensión del servicio de energía por mora en el pago”, indicó la compañía.

La empresa señaló que el trabajador presentó una denuncia penal por lesiones personales ante la Fiscalía General de la Nación, y agradeció la rápida reacción de la Policía que evitó un desenlace mayor.

“Reiteramos el llamado a la tolerancia. Ninguna inconformidad justifica atentar contra la integridad de un trabajador que, al igual que millones de colombianos, tiene una familia que lo espera en casa”, agregó Air-e en el comunicado.

Finalmente, la empresa hizo un llamado al diálogo y a la empatía ciudadana, recordando que existen canales oficiales para tramitar quejas o reclamos por la prestación del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Vea aquí el video: