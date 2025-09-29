Generadoras piden capitalizar a Air-e en lugar de destinar recursos a Geselca: esta es la razón

El debate sobre el futuro del servicio eléctrico en la región Caribe volvió a encenderse tras la posibilidad de que GESELCA asuma la operación en Atlántico, Magdalena y La Guajira, actualmente bajo la administración de la empresa AIR-E.

Ante esta propuesta, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) pide capitalizar a Air-e en lugar de destinar recursos a GESELCA.

Alejandro Castañeda, presidente Ejecutivo de ANDEG, advirtió que este tipo de esquema “no se desarrolla de la noche a la mañana” y que podría tardar más de un año en implementarse.

La prioridad debe ser pagar las deudas de Air-e

Frente a esto, el dirigente gremial sostuvo que la prioridad debería capitalizar a Air-e para pagar sus acreencias que con el sector ascienden a 1,7 billones de pesos.

“Este esquema va a necesitar un tiempo para analizarse, discutirse e implementarse. Es decir, puede pasar en más de un año y aquí lo relevante es que el Gobierno está pensando es en recapitalizar en Geselca para hacer este tipo de cosas, entonces nuestro gremio es que capitalicen a Air-e y así salden las deudas, y luego desarrollen lo que quieran desarrollar”, dijo Castañeda.

Por su parte, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos expresó su preocupación. Su vocero en el Caribe, Norman Alarcón, aseguró que antes de pensar en nuevos operadores, el Gobierno Nacional debe cumplir con la tarea pendiente de estabilizar a AIR-E, tal como lo ordena la Constitución y la ley.

El vocero señaló que la prioridad debe ser el pago de las deudas que dejó la intervención, garantizando el funcionamiento de la empresa. Solo después de ello, agregó, se debe abrir un diálogo regional para definir una salida estructural a la crisis del servicio.