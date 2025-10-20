Más de US$630 millones en exportaciones del Atlántico, en riesgo por aranceles de EE. UU.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), las exportaciones totales del Atlántico entre enero y agosto de 2025 ascienden a 1.563 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 7,8 % frente al mismo periodo del año anterior. De ese total, 632 millones de dólares corresponden a ventas hacia el mercado estadounidense, consolidando a Estados Unidos como el principal destino de los productos del departamento.

Dependencia del mercado estadounidense

La directora seccional de Analdex, Sandra Carvajal, expresó su preocupación por el impacto que podrían tener eventuales medidas arancelarias de ese país sobre la economía colombiana y, en especial, sobre el Atlántico, cuya dependencia comercial con Estados Unidos alcanza el 40 % de sus exportaciones totales.

“Es muy preocupante. Colombia depende en gran parte de sus exportaciones a Estados Unidos, y el Atlántico destina allí cerca del 40% de las suyas. Por eso es necesario escalar diplomáticamente para fortalecer esa relación comercial”, señaló Carvajal.

Sectores más vulnerables

La dirigente gremial destacó que los sectores más expuestos a esta situación son los de materiales de construcción, farmacéutico, plásticos y empaques, además del agroindustrial, todos con un papel clave en la generación de empleo y en la atracción de inversión extranjera.

Llamado al gobierno

Finalmente, Carvajal hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer los canales diplomáticos y aprovechar plenamente los beneficios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, subrayando que la estabilidad de las relaciones comerciales con ese país es vital para el desarrollo del Atlántico y del resto de Colombia.