¿Cómo denunciar el exceso de ruido en Barranquilla?

Los ciudadanos que se vean afectados por altos niveles de ruido en sus barrios, especialmente por el uso de picos, fiestas o establecimientos nocturnos, pueden presentar sus denuncias ante el Establecimiento Público Ambiental, EPA, Barranquilla Verde.

Línea directa para reportar casos de ruido

La entidad habilitó la línea 317-368-2850, disponible las 24 horas del día, donde se reciben quejas que son registradas y verificadas por el equipo técnico de reacción.

Estas denuncias sirven como insumo para planificar los operativos de control que se desarrollan principalmente entre jueves y domingo, cuando aumentan los reportes de ruido en distintos sectores de la ciudad.

¿Cómo actúan las autoridades?

Una vez recibida la denuncia, Barranquilla Verde organiza un operativo conjunto con la Policía Ambiental y la Secretaría de Gobierno, con el fin de realizar mediciones sonoras y verificar si los niveles de ruido superan los límites establecidos en la Resolución 627 de 2006.

En caso de confirmarse la infracción, los establecimientos pueden enfrentar multas económicas, imposición de obligaciones o incluso órdenes de cierre temporal. Este año, más de 290 establecimientos han sido visitados durante las jornadas de inspección.

Además de la vigilancia, la autoridad ambiental desarrolla una labor pedagógica, orientando a los dueños de negocios y a la comunidad sobre los niveles máximos permitidos, que varían según el tipo de zona: por ejemplo, 55 decibeles en el día y 45 en la noche en áreas residenciales o con hospitales, bibliotecas y guarderías.

Proyecto del mapa del ruido

De manera paralela, Barranquilla Verde adelanta la actualización del mapa del ruido de Barranquilla, un instrumento técnico que permitirá identificar los puntos más críticos de contaminación auditiva y diseñar un plan de descontaminación acústica que se ejecutará en la próxima vigencia.

Compromiso con la convivencia

La entidad reitera el llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier situación de ruido excesivo, recordando que la Ley Antiruido busca proteger el derecho al descanso y la convivencia pacífica, sin desconocer las manifestaciones culturales que hacen parte de la identidad barranquillera.