EE. UU. y Rusia discuten los detalles de la reunión de Trump con Putin sobre la guerra en Ucrania

AME438. BOGOTÁ (COLOMBIA), 15/02/2025.- Combo de fotografías de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los jefes de la diplomacia de EE.UU. y Rusia, Marco Rubio y Serguéi Lavrov, conversaron este sábado por teléfono y acordaron mantenerse en contacto de manera regular para preparar la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin, según informaron ambos Gobiernos. EFE/ EPA/ Aaron Schwartz / Evgenia Novozhenina / Aaron Schwartz / EVGENIA NOVOZHENINA ( EFE )

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EE. UU. sostuvieron una llamada telefónica en la que abordaron los preparativos de la reunión entre los presidentes de ambos países, Vladímir Putin y Donald Trump, que tendrá lugar en Budapest, Hungría en un plazo máximo de dos semanas, según dijo el mandatario estadounidense.

A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso dijo que la conversación de los jefes diplomáticos de estos países fue “un debate constructivo sobre los posibles pasos concretos en aras de llevar a cabo los entendimientos alcanzados durante la conversación telefónica mantenida el 16 de octubre”.

La semana pasada, Putin y Trump acordaron reunirse para abordar la situación de la guerra en Ucrania. Lavrov y Rubio se verán en personas para concretar la fecha de esta cumbre, a la que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, se mostró dispuesto a asistir, si es invitado.

“Si se trata de una invitación en un formato en el que nos reunamos los tres, o como se denomina, diplomacia itinerante, el presidente Trump se reúne con Putin y el presidente Trump se reúne conmigo, entonces, en un formato u otro, estamos de acuerdo”, aseguró Zelenski.

Presidente de Ucrania pide que la reunión Putin-Trump no se realice en Budapest

No obstante, Zelenski advirtió que “Budapest no es el mejor lugar para la reunión”. Esto, debido a que, según el mandatario, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, es el mayor aliado de Putin en Europa. Además se ha opuesto al apoyo militar y diplomático para Ucrania.

“No creo que un primer ministro que bloquea a Ucrania en todos los ámbitos pueda hacer algo positivo para los ucranianos o realizar una contribución equilibrada”, afirmó Zelenski.

Tras la confirmación del encuentro con Putin, el presidente Trump, recibió a Zelenski en la Casa Blanca, donde lo instó a cesar las hostilidades e hizo caso omiso de sus pedidos de mayor apoyo militar.

Este lunes, Trump indicó que “nunca dije que ganarían. Dije que podrían ganar. Cualquier cosa puede pasar. La guerra es un asunto muy extraño”. Sin embargo, el viernes pasado le advirtió a su par ucraniano que Rusia destruirá su país si no acepta las condiciones de Moscú.

Zelenski, en cambio, sostiene que “la posición de Ucrania no ha cambiado”, tal como aseguró luego de su visita a Washington, donde insistió: “No vamos a regalarle la victoria a los rusos”.

Las exigencias de Moscú

El Kremlin manifiesta que no ha cambiado de postura en cuanto a sus condiciones para negociar un fin al conflicto con Ucrania. Rusia quiere que Kiev retire sus tropas de las cuatro regiones anexionadas (Jersón, Zaporiyia, Lugansk y Donestk) y renuncie al ingreso en la OTAN.

En este sentido, Moscú y Kiev no logran establecer un acuerdo. El país bajo órdenes de Zelenski dice que Rusia quiere consensuar una hoja de ruta para la paz antes de declarar un alto el fuego; pero Ucrania busca el cese de los combates para discutir las condiciones para un acuerdo definitivo.

El encuentro entre Trump y Putin consistiría en la segunda cumbre bilateral para intentar un acuerdo para la paz en Ucrania, tras un encuentro celebrado a mediados de agosto en Alaska.

Tanto Ucrania como la Unión Europea (UE) consideran que la cumbre de Alaska sirvió para que Putin ganara tiempo y temen que en Budapest se repita el mismo guion.

A propósito, el primer ministro francés, Emmanuel Macron, dice que Ucrania y los europeos deben estar presentes en la negociación, resaltando que la UE busca contribuir a “una paz sólida y duradera”.

Tras el diálogo con Lavrov, Rubio “enfatizó la importancia de los próximos encuentros como una oportunidad para que Moscú y Washington colaboren en el avance de una solución duradera a la guerra entre Rusia y Ucrania, en consonancia con la visión del Presidente Trump”, según un breve comunicado del Departamento de Estado.

Por su parte, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, admitió que todavía se desconoce dónde tendrá lugar la reunión entre el canciller ruso y el secretario de Estado norteamericano.

“Lo más importante ahora es transmitir a los estadounidenses que Anchorage (capital de Alaska) estableció el marco en el que hay que trabajar. No tenemos otra alternativa: debemos basarnos en todos nuestros esfuerzos en lo establecido y formulado por los presidentes”, dijo Riabkov.