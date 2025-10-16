Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Budapest, Hungría

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, caminan por la pista tras llegar a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP vía Getty Images) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostuvieron una conversación telefónica hoy en la que acordaron que se reunirán en Budapest, Hungría, en una fecha que aún está por definir.

Mientras que sus asesores de alto nivel se reunirán la próxima semana.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra “ignominiosa” entre Rusia y Ucrania", confirmó Trump.

El mandatario calificó la conversaicón como “muy productiva”.

“El presidente Putin nos felicitó a mí y a Estados Unidos por el gran logro de la paz en Oriente Medio, algo que, según dijo, se ha soñado durante siglos. Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania”, explicó.

A la reunión de altos funcionarios asistirá el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán posteriormente.

Por otro lado, el presidente Trump y el ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirán mañana, viernes, en el Despacho Oval.

“Hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y de mucho más. Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante”, dijo Trumo.