¿Cuáles son los requisitos para calificar para un crédito de vivienda usada en Bancolombia?

Bancolombia, a través de la plataforma Tu360Inmobiliario, ofrece alternativas para la compra de bienes recuperados por el banco por incumplimientos de crédito, créditos hipotecarios o donaciones en pago. De acuerdo con la entidad, la venta de estos inmuebles es directa, lo cual evita procesos judiciales.

La oferta virtual incluye precio más bajos que en el mercado tradicional, con viviendas desde $90 millones de pesos en algunos casos. Además de vivienda se incluyen propiedades como apartamentos, oficinas y locales comerciales.

Ahora bien, según explicó Bancolombia, cualquier persona puede solicitar información y hacer una compra bajo ciertas condiciones. Una de ellas es ser mayor de edad y cumplir con el requisito de ingresos mínimos (el ingreso del solicitante principal debe ser al menos 1 SMMLV.

Lista de requisitos para calificar para un crédito de vivienda usada

Para aquellas personas que desean estrenar vivienda y ser el primer propietario, Tu360Inmobiliario de Bancolombia brinda la opción de comprarla a un constructor o a una persona natural. La entrega puede ser inmediata o “sobre planos” (sin terminar). Para quienes compran sobre planos, el banco aseguró que tendrá tiempo de pagar la cuota inicial por mensualidades hasta que esté terminada y ahí sí empieza a pagar el crédito de vivienda.

En el caso de vivienda usada, la entidad detalló que se puede comprar a una persona natural o jurídica, a diferencia de la vivienda sobre planos, deberá contar con el dinero de la cuota inicial en un tiempo más corto. Conviene mencionar que, la entrega puede ser inmediata y se debe tener la capacidad de pagar el 100% de la misma.

Estos son los requisitos primordiales para llevar a cabo el trámite:

Tener entre 18 y 74 años.

Ingreso del solicitante principal debe ser igual o superior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

Los ingresos de hasta tres aportantes se pueden sumar para calcular la capacidad de endeudamiento.

Es importante tener un puntaje crediticio saludable. Un puntaje superior a 700 es ideal.

La primera cuota del crédito no puede superar el 30% de la suma de los ingresos familiares.

El valor comercial de la vivienda debe ser mínimo 40 SMMLV.

Se requerirá un avalúo comercial de la vivienda que se va a adquirir.

La persona debe pagar los costos de trámites como avalúo comercial, estudio de títulos y escrituración. Además, cuando tengas tu casa tendrás otros pagos recurrentes de mantenimiento que aplican según el tipo de casa: Administración, servicios públicos, predial, valorización y otros.

Paso a paso para ver las viviendas disponibles en Bancolombia

Para consultar el catálogo de inmuebles usados disponibles, las personas tienes dos opciones de acceder: En la sección “Venta de Usados” de su página web. También, en su portal Tu360Inmobiliario, donde se listan inmuebles nuevos y usados, con filtros por ciudad, precio, tipo de inmueble, etc.

Ingrese a la sección “Venta de Usados” en el sitio oficial de Bancolombia.

Si el formulario de búsqueda está en mantenimiento, el sitio muestra un enlace “Descargar excel” donde se puede ver el listado actualizado.

Llene el formulario de búsqueda (por ciudad, tipo de inmueble, rango de precio, etc.) y haga clic en Buscar.

Aparece una lista de inmuebles disponibles. Seleccione uno que le interese y dé clic en Seleccionar.

Pulse Ir a datos de contacto para continuar.

Diligencie el formulario de solicitud de asesoría (nombre, teléfono, ciudad, inmueble de interés) y haga clic en Solicitar asesoría.

Link para ver las propiedades disponible:

https://inmobiliariotu360.bancolombia.com/