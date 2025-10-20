“Colombia es el país más vulnerable de Sudamérica” debido a su dependencia económica de EEUU: Arnson

En entrevista con 10AM de Caracol Radio, Cynthia Arnson, profesora adjunta en la escuela de relaciones internacionales, de la Universidad Johns Hopkins de Washington, indicó que la relación entre Donald Trump y Gustavo Petro ha alcanzado niveles de toxicidad que dificultan la comprensión de sus consecuencias.

Esta situación, que se remonta a enero de 2025 con su primer intercambio en Twitter sobre vuelos para devolver migrantes a Colombia, ha sido calificada como una tragedia, afectando los intereses de ambos países y la cooperación que ha marcado un cuarto de siglo.

Para Arnson, a diferencia de otros países latinoamericanos que han manejado sus diferencias con el gobierno Trump con prudencia y cautela, Colombia no ha optado por esta vía. Según la experta, la diplomacia podría haberse manejado de manera diferente, reconociendo lo mucho que está en juego. Sin embargo, el estilo de reacción emocional y el deseo de provocar, tanto de Petro como de Trump, han prevalecido, lo que ha llevado a una situación que no debería ser.

Un ejemplo del manejo exitoso diplomático exitoso es el de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien ha actuado con cautela para reducir la tensión con EE. UU., reconociendo la importancia clave de esta relación para su país. Añadió que, este enfoque contrasta con la situación actual de Colombia, donde la confrontación personal parece dominar sobre la diplomacia.

Arnson subrayó que, Colombia es uno de los pocos países de la región cuya dependencia económica sigue muy ligada a Estados Unidos, lo que la hace particularmente vulnerable. “Diría que en América del Sur, Colombia es tal vez el más vulnerable. La mayoría de los países de América del Sur tienen como su primer socioeconómico a China”. Otros países vulnerables incluyen México, los países centroamericanos y el Caribe.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio:

Noticia en desarrollo