CAR Cundinamarca invertirá más de $6.400 millones para la recuperación de humedales en Soacha

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) adelanta importantes acciones de rehabilitación y recuperación ambiental en los humedales Neuta, Tierra Blanca y Santa Ana, ubicados en el municipio de Soacha, con una inversión que supera los $6.467 millones de pesos.

Según informó la entidad, el avance físico de las obras alcanza cerca del 50 %, y las intervenciones buscan restaurar los ecosistemas, mejorar su conectividad, rescatar fauna silvestre, conservar los suelos y controlar especies invasoras como el buchón de agua (Eichhornia crassipes).

“Los humedales cumplen un papel fundamental en la regulación hídrica, la prestación de servicios ecosistémicos y la mitigación de los impactos del cambio climático”, señaló Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR.

¿Cuáles son los objetivos de esta inversión?

En el humedal Neuta, las labores se concentran en la plantación de especies nativas, la instalación de atractores de fauna y la siembra de macrófitas acuáticas, con el objetivo de recuperar la cobertura vegetal y la biodiversidad del entorno.

Se espera lograr la rehabilitación de 1,16 hectáreas acuáticas, 8 hectáreas de franja terrestre y el mantenimiento de 1.992 metros de cerramiento perimetral.

En los humedales Tierra Blanca y Santa Ana, las intervenciones incluyen la remoción de 1,4 hectáreas de buchón, la restauración de 2 hectáreas de franja terrestre y el fortalecimiento de los procesos de conservación mediante cercamientos y monitoreo ambiental.

La CAR destacó la participación activa de las comunidades locales, que han contribuido a través de planes de gestión social y procesos de diálogo y educación ambiental, con el fin de fortalecer la conciencia ciudadana y garantizar la sostenibilidad de las obras.

Además, se está elaborando una agenda de sostenibilidad que articulará esfuerzos entre la comunidad, la Alcaldía de Soacha y el sector privado, para asegurar la conservación a largo plazo de estos ecosistemas estratégicos.

El avance de las obras se desarrolla en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito entre la CAR y la Alcaldía Municipal de Soacha, que busca unir esfuerzos para la protección ambiental y la recuperación ecológica de los humedales del municipio.

“Estos proyectos son fundamentales para conservar la biodiversidad, mejorar la calidad de vida de las comunidades y fortalecer la resiliencia ambiental de Soacha frente al cambio climático”, concluyó el director Ballesteros.

