CAR suspende mina ilegal de carbón en Ráquira por daño ambiental

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de una mina ilegal de carbón ubicada en la vereda Firita Peña Arriba, en el municipio de Ráquira, Boyacá. La medida se tomó tras constatar afectaciones al suelo, al agua y a la vegetación ocasionadas por la explotación sin licencia ambiental ni título minero. «...En un operativo en conjunto con la Policía Nacional, se materializó la medida preventiva que ordenó la suspensión inmediata de actividades de explotación de carbón...», informó Gíber González, director regional de la CAR en Chiquinquirá.

Según la autoridad ambiental, la intervención responde a la flagrancia de actividades mineras ilegales que vulneran los ecosistemas locales. González reiteró que «...la CAR sigue protegiendo los recursos naturales de nuestra región...», y aseguró que los operativos continuarán en otros municipios con el apoyo de la Policía Nacional. La entidad recordó que la minería sin control genera daños irreversibles en los recursos hídricos y en la biodiversidad, y reafirmó su compromiso con la protección ambiental en el departamento de Boyacá.