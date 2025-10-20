Capturado en Rionegro hombre con circular azul de Interpol por narcotráfico

Un hombre requerido por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir fue capturado en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, en el Oriente antioqueño. La detención se produjo en un operativo del GAULA de la Policía de Antioquia.

El detenido, que había permanecido en Panamá evadiendo a las autoridades colombianas, tenía vigente una circular azul de la Interpol, lo que permitió su ubicación y posterior captura en coordinación con Migración Panamá.

Según información oficial, el hombre también registra antecedentes por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, lo que lo vincularía con estructuras criminales de alto impacto.

“Esta persona evadía los controles de las autoridades colombianas, y gracias a esta coordinación, se logra la captura y la notificación en el aeropuerto de Ríonegro” expresó el Coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la policía de Antioquia.

Las autoridades adelantan el proceso de judicialización correspondiente y su puesta a disposición ante las instancias competentes.