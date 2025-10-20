Una menor de edad vinculada a “Los del 20 de Julio” fue aprehendida en Betulia

Una menor de edad fue aprehendida en un operativo de la Policía Nacional en el municipio de Betulia, Suroeste antioqueño, durante un allanamiento en el que también fueron incautadas tres armas de fuego y varias dosis de estupefacientes.

El procedimiento se realizó en el barrio Tolima, como parte de una investigación contra el Grupo de Delincuencia Común Organizada “Los del 20 de Julio”, señalado de controlar el expendio local de drogas. En la diligencia participaron unidades de la SIJIN, la Unidad Básica de Investigación Criminal de Concordia, con apoyo de la Fiscalía Seccional de ese municipio.

Durante el registro se hallaron una pistola calibre 9 mm con proveedor y 10 cartuchos, un revólver calibre 38, una escopeta y varias sustancias ilícitas: 500 gramos de marihuana, 110 gramos de bazuco y 150 gramos de clorhidrato de cocaína.

Según las autoridades, la menor aprehendida presuntamente cumplía funciones de expendio de drogas dentro del grupo delincuencial. El material incautado y la persona capturada quedaron a disposición de la autoridad competente.

“La menor aprendida, quien presuntamente haría parte de este grupo de delincuencial ‘Los 20 de julio’, se desempeñaba también como expendedora de esta sustancia estupefaciente en el municipio de Buriticá” expresó el Coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la policía de Antioquia.

Este operativo hace parte de las acciones investigativas para contener el microtráfico en el Suroeste antioqueño y afectar las estructuras que financian economías ilegales en la región.