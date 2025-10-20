Caen traficantes de armas tras enfrentamiento con la Policía en Cali: incautan poderoso arsenal

Capturan a ocho personas e incautan un arsenal de guerra que presuntamente abastecía a grupos criminales. El operativo se llevó a cabo en un edificio del barrio Gran Limonar, donde funcionaba una supuesta oficina de “asesorías jurídicas”.

“En realidad, se trataba de un centro clandestino de acopio y distribución de armas, municiones y accesorios bélicos”, señaló el general Henry Bello, comandante de la Policía Cali.

Durante la intervención, los uniformados fueron recibidos con disparos, lo que los obligó a los policías a responder con sus armas de dotación para neutralizar el ataque.

“Nuestros hombres fueron atacados al momento de ingresar, por lo que fue necesario repeler la agresión. Logramos la captura de todos los implicados, entre ellos una mujer y un hombre requerido por secuestro extorsivo”, añadió el general Bello.

Entre el material incautado se encuentran:

7 fusiles

12 pistolas

60 cartuchos de diversos calibres

32 proveedores

95 partes de armas

Miras telescópicas y supresores de sonido

Esposas, fundas y otros accesorios

6 computadores

36 documentos fraudulentos relacionados con el porte y tenencia de armas

Las autoridades señalaron que este arsenal podría haber sido utilizado para la comisión de homicidios, extorsiones, hurtos y actividades relacionadas con el narcotráfico en el suroccidente del país. “Se investiga si su destino eran las disidencias”, añadió el oficial.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.