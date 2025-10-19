Liga Colombiana

Independiente Medellín recibe a Santa Fe en duelo aplazado por Liga: fecha, hora y dónde seguir

Será el sexto enfrentamiento de 2025 entre ‘Leones’ y ‘Poderosos’

Estadio Atanasio Girardot de Atlético Nacional e Independiente Medellín / Getty Images.

Santiago Mojica Alarcón

Por sexta ocasión en 2025, el calendario deportivo cruza a Independiente Santa Fe e Independendiente Medellín en un partidazo. El compromiso es válido por la fecha 14 de la Liga Colombiana, que fue aplazado en su momento y ambos equipos consiguieron dos victorias y un empate durante 3 enfrentamientos por Liga y 2 en Copa, donde ‘El Poderoso’ eliminó al conjunto cardenal en los cuartos de final.

El conjunto antioqueño sumó 7 goles a favor y 5 en contra, incluidos los enfrentamientos por la final del primer semestre del campeonato, donde Santa Fe conquistó su décima estrella, e igualó a Junior y Cali en el cuarto puesto del palmarés de campeones de Liga, por detrás de Nacional (18), Millonarios (16) y América de Cali (15).

Medellín vs. Santa Fe: previa

Los dirigidos por el técnico Alejandro Restrepo tienen la oportunidad de sellar la clasificación anticipada de la mano de uno de los goleadores del campeonato, Francisco Fydriszewski, quien suma 8 tantos, y comparte la cima en la tabla de goleadores con Yoshan Valois (Deportivo Pasto), Luciano Pons (Atlético Bucaramanga), y Carlos González (Alianza).

Actualmente, DIM se ubica en la tercera posición con 30 unidades, a una de Junior, que es líder con un partido más.

Los únicos equipos que han derrotado al cuadro antioqueño durante el semestre han sido Boyacá Chicó, Águilas Doradas y Envigado, además, el equipo viene invicto en los últimos 5 partidos en casa por Liga, y marcó 8 goles en los últimos dos enfrentamientos, donde solo recibió 2.

Santa Fe, por su parte, se mantiene en el luchado octavo lugar en la tabla de posiciones con 21 unidades, y debe ganar para evitar salir de la zona de clasificación.

El equipo capitalino, al mando del entrenador Francisco ‘Pacho′ López, viene de igualar sin goles en Tunja frente a Chicó, y de caer 1-3 ante Llaneros en Bogotá.

Fecha, hora y dónde seguir Medellín-Santa Fe

El encuentro está programado para el lunes 20 de octubre a partir de las 8:10 pm en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, bajo la orden del juez de Bolívar, Carlos Márquez.

La transmisión se podrá seguir a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto con las jugadas destacadas, en el portal web de caracol.com.co.

