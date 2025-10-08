Tabla de la Reclasificación: Lucha por ir a Libertadores y Sudamericana tras triunfo de Millonarios

Millonarios remontó y derrotó 2-1 al América de Cali en el estadio El Campín, por la fecha 14 de la Liga colombiana. Con este resultado, los azules quedaron a tres puntos del octavo puesto en la Liga y a tres de la Copa Libertadores en la Reclasificación.

El juego era un enfrentamiento directo entre ambos equipos en la lucha por la competencia internacional del próximo año, una tabla que se encuentra bastante apretada, con Deportivo Independiente Medellín como líder y en la que solo Independiente Santa Fe puede estar tranquilo.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Los dos campeones de Liga en el año estarán directamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que Santa Fe es por ahora el único equipo colombiano que se ha asegurado su presencia en el máximo certamen de clubes del continente.

Entretanto, los otros dos cupos se entregarán a los mejores equipos de la Reclasificación que no sean campeones de Liga. En caso de que el cuadro Cardenal volviera a ser campeón, el otro cupo se dará para el tercer mejor equipo de la Reclasificación.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

Por su parte, de los cuatro tiquetes a la Copa Sudamericana del próximo año, tres se darán a los mejores equipos de la Reclasificación que no tengan tiquete a la Copa Libertadores. El otro se entregará para el equipo que gane la Copa Colombia de la presente temporada.

En caso de que el campeón de la Copa Colombia también cumpla los parámetros para ir a Copa Sudamericana por la Reclasificación, o incluso, tenga tiquete a la Copa Libertadores, el otro clasificado a la Copa Sudamericana será a través del siguiente equipo en la Reclasificación.

Tabla de la Reclasificación 2025

1) Independiente Medellín: 71 (Libertadores)

2) Independiente Santa Fe: 69 (Libertadores / Asegurado)

3) Atlético Nacional: 67 (Libertadores)

4) Deportes Tolima: 67 (Sudamericana)

5) Millonarios: 64 (Sudamericana)

6) Junior: 63 (Sudamericana)

7) América: 62

8) Bucaramanga: 56

9) Once Caldas: 55