Técnico de Pasto cargó contra arbitraje ante Nacional: “Le pitan penales fijos por partido”

Atlético Nacional rescató un punto durante su visita a Deportivo Pasto, en el Estadio La Libertad, durante el compromiso válido por la fecha 16 de la Liga Colombiana, y marcha cuarto por detrás de Junior, Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín. Por su parte, el conjunto volcánico confirmó su eliminación anticipada, producto de que, matemáticamente, el equipo quedó sin chances de llegar a los cuadrangulares finales.

En la siguiente jornada, los dirigidos por el técnico Diego Arias deberán recibir el clásico antioqueño en condición de local, el domingo 26 de octubre a partir de las 5:15 pm, en el Estadio Atanasio Giradot de Medellín, mientras que Pasto visitará a Fortaleza, el viernes 24 del mismo mes.

DT de Pasto criticó arbitraje ante Atlético Nacional

Después del agónico empate de Nacional, producto de una pena máxima cometida por el portero Víctor Cabezas sobre Facundo Batista al 90+8′, que Jorman Campuzano convirtió en gol, el técnico René Rosero reflejó su molestia contra algunas decisiones arbitrales.

Cabe mencionar que el conjunto verdolaga jugó con 10 jugadores desde el 27′, ante la expulsión de Marlos Moreno.

En rueda de prensa posterior al compromiso, el entrenador de Pasto declaró:

“En tres o cuatro ocasiones le reclamé al línea, porque hubo jugadas donde él estaba muy cerca y él era el que tenía que tomar la decisión de ayudarle al central, pero era el central el que lo decidía cuando el línea no lo marcaba y es respetable”, explicó.

“No estoy diciendo que están favoreciendo a Nacional, pero en el fútbol se ha generado una polémica de que le pitan penales fijos por partido, esto es un tema a revisar. Con esto no esto condenando a los jueces ni mucho menos”, aseguró René Rosero.

“Nos cobró faltas donde nos condicionó con amarillas, pero el rival también cometió faltas que no condicionó con ninguna amarilla”, recalcó.

“Ante la duda tiene que prevalecer la imparcialidad y no favorecer al equipo más grande. Tienen que analizar y revisar. Considero que hoy, el arbitraje ante la duda no nos favoreció a nosotros, sino que fue al rival”, finalizó el director técnico de Deportivo Pasto, tras la salida de Camilo Ayala.

