Personería de Cali investiga presuntas irregularidades en contratación pública

La Personería Distrital de Cali inició proceso disciplinario contra la Secretaría de Infraestructura, Luz Adriana Vásquez Trujillo, y el subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial, Luis Fernando Libreros Rentería. La actuación se deriva de posibles irregularidades en un proceso de contratación adelantado por dicha dependencia.

Según la evidencia recabada, se habría incurrido en omisiones en el cumplimiento de obligaciones claramente estipuladas en el Decreto 673 de 2016 y el Decreto 1082 de 2015, que regulan los procesos de contratación pública y establecen parámetros técnicos, jurídicos y económicos para garantizar la transparencia administrativa.

Asimismo, el ente de control enfatizó que las presuntas conductas podrían comprometer el deber de los funcionarios de velar por la correcta planeación y ejecución contractual, un principio esencial en la gestión pública.

Posibles anomalías

De acuerdo con el análisis adelantado por la Personería, las presuntas anomalías estarían relacionadas con el incumplimiento de requisitos establecidos en los estudios previos, en particular, con la cobertura geográfica de las estaciones de servicio del proveedor de combustible seleccionado.

Este aspecto, de acuerdo con las normas de contratación, es determinante para asegurar que el contratista cumpla con las condiciones necesarias para la prestación eficiente del servicio contratado. Por tanto, cualquier omisión en este punto puede afectar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.

De igual manera, la Personería de Cali indicó que continuará recopilando información técnica y jurídica que permita sustentar el avance del proceso disciplinario conforme a la normativa vigente.