Se levantó el bloqueo y se habilitó vía a Buenaventura en ambos sentidos

La vía hacia Buenaventura fue habilitada en sus dos sentidos luego de tres días de bloqueo en el sector de la Delfina donde cientos de vehículos particulares y de carga quedaron represados, solo unos pocos pudieron pasar durante la semana, en los momentos de apertura tanto de parte de la comunidad que bloqueaba como por la intervención de la fuerza pública.

La afectación fue social y económica para el puerto, ya que diferentes gremios reportan pérdidas que superan los 30 mil millones de pesos a causa de la falta de movilidad del transporte de carga.

El despeje de la vía se dio tras un dialogo entre representantes del gobierno Nacional y los representantes de la movilización nacional “Aquí en lucha, transformamos” en la capital del país.

La movilización propone que se dialogue en cinco puntos estructurales:

Soberanía nacional Doctrina de seguridad nacional Derechos humanos, emergencia humanitaria y desmonte del paramilitarismo Participación y transformación estructural para la paz, reforma agraria y urbano: integrales y populares. Política minero-energética y ambiental. Vivienda y educación, entre otras. Cumplimiento de acuerdos del gobierno Nacional con los procesos y organizaciones sociales a nivel nacional y territorial.

Según el acuerdo se reunirán nuevamente entre el 20 y el 24 de octubre para definir soluciones referentes a las peticiones de las comunidades.

Desde el Valle del Cauca las autoridades hicieron un llamado al Gobierno Nacional para cumplir los compromisos con los manifestantes y así evitar que se generen bloqueos que afectan las dinámicas en las regiones.

La gobernadora Dilian Francisca Toro afirmó que los bloqueos registrados en la vía a Buenaventura afectó más del 40% del comercio exterior, y se han generado pérdidas alrededor de los 30 mil millones de pesos.

“Lo difícil aquí es que el Gobierno nacional no cumple y vienen y nos bloquean las carreteras nuestras, lo que nos genera daños sociales, económicos, alteración del orden público”, indicó la gobernadora.

Entre tanto el director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle del Cauca Juan Manuel Sanclemente, instó a un debate sobre el derecho a la protesta, las cuales, estarían, en casos como el bloqueo a Buenaventura, generando afectaciones a los derechos de miles de ciudadanos.

“Detrás de cada cierre no solo hay camiones detenidos, hay familias que no pueden trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos.

Estos mecanismos de presión son irresponsables con los derechos de la mayoría y profundizan las brechas sociales. Es momento de un debate nacional, ¿cómo garantizar el derecho a la protesta sin degradar los derechos de millones de colombianos? Las vías son de todos y tenemos el derecho de usarlas. El país no puede normalizar los bloqueos que ponen en riesgo su estabilidad y su futuro”, argumentó el dirigente gremial.