Selección Colombia

Néiser Villarreal, entre los máximos artilleros del Mundial Sub-20: Así quedó la tabla de goleadores

Acá los colombianos con más goles en la historia de una Copa del Mundo juvenil

Neiser Villarreal de Selección Colombia / Oficial de Facebook, en Selección Colombia

Neiser Villarreal de Selección Colombia / Oficial de Facebook, en Selección Colombia

Santiago Mojica Alarcón

Tras la victoria de la Selección Colombia ante Francia 1-0 por el tercer puesto del Mundial Sub-20 2025, en Chile, Néiser Villarreal terminó en la cima de la tabla de goleadores con 5, y ningún jugador superó su registro. El delantero de Millonarios, pero con fuertes rumores sobre un posible refuerzo de Cruzeiro al final del año, los convirtió en dos compromisos (octavos y cuartos de final).

Caber mencionar, que los dirigidos por el técnico César Torres igualaron la participación de ‘La Tricolor’ en 2003, cuando de la mano del técnico Reinaldo Rueda, se quedó con el bronce, luego de vencer a Argentina.

El campeón de la competencia lo definirán Argentina y Marruecos, el domingo 19 de octubre, a partir de las 6:00 pm.

Tabla de goleadores del Mundial Sub-20

PosNombreSelecciónGolesPartidos
1Néiser VillarrealColombia55
2Lucas MichelFrancia56
3Benjamin CremaschiEstados Unidos55
4Alejo SarcoArgentina46
5Yassir ZabiriMarruecos36
6Gilberto MoraMéxico35
7Maher CarrizoArgentina35

Máximos goleadores colombianos en la historia del Mundial Sub-20

Colombianos que han brillado en la selección de mayores, como son los casos de James Rodríguez, Luis Muriel, Juan Fernando Quintero o Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, fueron superados en goles por Néiser Villarreal, pese a que no jugó el decisivo compromiso frente a Argentina, en la semifinal.

Tabla de goleadores colombianos

PosNombreGoles
1Néiser Villarreal5
2Óscar Cortés4
3Luis Muriel4
4John Jairo Tréllez4
5Tomás Ángel3
6‘Cucho’ Hernández3
7James Rodríguez3
8Juan Fernando Quintero3
9Henry Zambrano3
10Yáser Asprilla2

