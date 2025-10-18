Néiser Villarreal, entre los máximos artilleros del Mundial Sub-20: Así quedó la tabla de goleadores

Tras la victoria de la Selección Colombia ante Francia 1-0 por el tercer puesto del Mundial Sub-20 2025, en Chile, Néiser Villarreal terminó en la cima de la tabla de goleadores con 5, y ningún jugador superó su registro. El delantero de Millonarios, pero con fuertes rumores sobre un posible refuerzo de Cruzeiro al final del año, los convirtió en dos compromisos (octavos y cuartos de final).

Caber mencionar, que los dirigidos por el técnico César Torres igualaron la participación de ‘La Tricolor’ en 2003, cuando de la mano del técnico Reinaldo Rueda, se quedó con el bronce, luego de vencer a Argentina.

Le puede interesar: Luis Díaz, elogiado por leyenda alemana y de Bayern Múnich: “Muestra su calidad y clase”

El campeón de la competencia lo definirán Argentina y Marruecos, el domingo 19 de octubre, a partir de las 6:00 pm.

Tabla de goleadores del Mundial Sub-20

Pos Nombre Selección Goles Partidos 1 Néiser Villarreal Colombia 5 5 2 Lucas Michel Francia 5 6 3 Benjamin Cremaschi Estados Unidos 5 5 4 Alejo Sarco Argentina 4 6 5 Yassir Zabiri Marruecos 3 6 6 Gilberto Mora México 3 5 7 Maher Carrizo Argentina 3 5

Máximos goleadores colombianos en la historia del Mundial Sub-20

Relacionada: Selección Colombia: Este sería su bombo y sus posibles rivales en el sorteo del Mundial 2026

Colombianos que han brillado en la selección de mayores, como son los casos de James Rodríguez, Luis Muriel, Juan Fernando Quintero o Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, fueron superados en goles por Néiser Villarreal, pese a que no jugó el decisivo compromiso frente a Argentina, en la semifinal.

Tabla de goleadores colombianos

Pos Nombre Goles 1 Néiser Villarreal 5 2 Óscar Cortés 4 3 Luis Muriel 4 4 John Jairo Tréllez 4 5 Tomás Ángel 3 6 ‘Cucho’ Hernández 3 7 James Rodríguez 3 8 Juan Fernando Quintero 3 9 Henry Zambrano 3 10 Yáser Asprilla 2

Lea también: Mundial Femenino Sub-17: Rivales de la Selección Colombia y fechas de sus partidos