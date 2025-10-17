Mundial Femenino Sub-17: Rivales de la Selección Colombia y fechas de sus partidos

La Selección Colombia Femenina Sub-17 está ad portas de iniciar su camino en el Mundial de la categoría, que se jugara en territorio marroquí. Bajo la dirección técnica del experimentado entrenador Carlos Paniagua, el combinado nacional asumirá el certamen.

Esta Copa del Mundo femenina se pondrá en marcha este viernes 17 de octubre, con el compromiso inaugural entre Maruecos y Brasil. También será la primera edición de este torneo en la que participen 24 naciones, ya que anteriormente la competencia era entre 16 equipos.

La Tricolor nacional hace parte del Grupo E, junto a España, Costa de Marfil y Corea del Sur. Este plantel tiene los objetivos claros en el Mundial, que es superar lo realizado en el certamen de 2022, cuando Colombia disputó la final, para esto el entrenador convocó a 21 jugadoras.

El debut de Colombia será ante un viejo conocido, el equipo español, con el que ha jugado en anteriores ocasiones, todas por la Copa del Mundo Sub-17. El primer partido fue en 2018 con un empate 1-1; en 2022 es cruce se dio en la final del mundo con victoria para las rojas, nuevamente se enfrentaron en 2024, con triunfo para España.

Calendario de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-17

Fase de grupos

Colombia vs. España - domingo 19 de octubre a las 2:00 p.m. (hora Colombia)

Colombia vs. Costa de Marfil - miércoles 22 de octubre las 2:00 p.m. (hora Colombia)

Colombia vs. Corea del Sur - sábado 25 de octubre a las 8:00 a.m. (hora Colombia)

