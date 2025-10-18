Luis Díaz, elogiado por leyenda alemana y de Bayern Múnich: “Muestra su calidad y clase”

Luis Díaz disputó 90′ en la victoria 2-1 de Bayern Múnich sobre su clásico rival, Borussia Dortmund, durante la fecha 7 por Bundesliga, y completó 2-4 remates al arco, 24-31 pases y tocó la pelota en 54 oportunidades.

Desde su llegada al club, previo al arranque de la temporada 25-26, ‘Lucho’ suma 6 goles y 4 asistencias, considerando partidos de Champions League, Copa de Alemania, Supercopa local y Bundesliga.

Después de los valiosos tres puntos obtenidos luego del parón FIFA, el colombiano recibió elogios por una de las máximas figuras de la Selección de Alemania en el siglo XXI y de Bayern Múnich.

Philipp Lahm elogió a Luis Díaz

Ex lateral por derecha, campeón del mundo con Alemania en el Mundial 2014, y que desarrolló toda su carrera en Bayern Múnich, salvo dos temporadas, Philipp Lahm, habló con ESPN después del triunfo y fue consultado sobre si esperaba esta adaptación de Luis Díaz, y aseguró:

“Estoy feliz por él, que se haya integrado tan rápido, no me lo hubiera imaginado, pero también muestra su calidad y su clase”, inició explicando.

“No solo en ataque, sino también en defensa, trabaja para el equipo y ya se ha convertido en un jugador muy importante”, afirmó Lahm.

Cabe mencionar que Luis Díaz llegó en un traspaso por 75 millones de euros, procedente de Liverpool, donde anotó 41 goles y dio 23 asistencias en 10.000′, en tres años y medio.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El siguiente desafío de Luis Díaz con Bayern Múnich está programado para el miércoles 22 de octubre desde las 2:00 pm (hora Colombia) en Champions League, ante Brujas (Bélgica) por la fecha 3 de la Fase de Liga.

En Bundesliga, donde el conjunto ‘Bávaro’ marcha con puntaje perfecto y con 5 puntos de ventaja sobre Leipzig, deberá visitar a Borussia Mönchengladbach en el próximo compromiso, que será el sábado 25 del mismo mes, a partir de las 8:30 pm.