Marruecos supera a Argentina y se proclama campeón del Mundial Sub-20

Marruecos sucedió en el trono a Uruguay y se coronó campeón del Mundial Sub-20 que se disputó en Chile, logrando este título por primera vez en su historia. El conjunto africano venció 0-2 a Argentina en la gran final que se disputó en el estadio Nacional de Santiago con una gran muestra de fútbol.

Apenas iban 5 minutos de juego cuando el arquero argentino, Santino Barbi, cometió una falta al borde del área sobre Yassir Zabiri. La acción se revisó en el VAR y se decidió que no hubo penal y tampoco dio para expulsión para el portero.

Pero eso no fue impedimento para que el propio Yassir Zabiri, quien milita en el Famalicao de Portugal, clavara un golazo de tiro libre directo que se ubicó en el ángulo derecho del arquero Barbi al 12′.

¡GOLAZO DE MARRUECOS!



De ese mismo tiro libre, Zabiri frotó la lámpara y la puso contra el palo derecho de Barbi para el 1-0 sobre Argentina.



Tercer gol que recibe el arquero de la Albiceleste en el certamen.

Marruecos continuó con el ataque directo y generando peligro en el arco argentino. Al 29′ hubo una recuperación en el centro del campo, luego llegó el pase en largo para Othmane Maama, quien se las arregló por su cuenta y sacó un centro al segundo sector para Yassir Zabiri, quien se lanzó y la mandó a guardar.

¡SEGUNDO GOL DE MARRUECOS!



Maamma hizo estragos en la derecha, tiró el centro pasado y apareció el infalible Zabiri para el 2-0 sobre Argentina. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/2Oe5RMCuya — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 19, 2025

Los africanos tuvieron una muy clara para el tercero en el mismo primer tiempo. Othmane Maama desbordó por zona derecha y luego definió al arco, pero Juan Villalba hizo un gran cierre para evitar una nuva caída de su arco.

Argentina, por su parte, justo antes de terminar la etapa inicial. Mateo Silvetti entró por zona derecha y casi que quedó mano a mano, sacó un remate cruzado y este se fue desviado por muy poco.

Si bien Argentina dominó desde la tenencia de balón, nunca dio la impresión que estuvieran camino a una remontada. A la Albiceleste le faltó profundidad para poder definir y encontrar el descuento, para quedar más cerca de igualar el compromiso.

Así las cosas, Marruecos se convirtió en el segundo equipo africano en conquistar un Mundial Sub-20, luego de que lo hiciera Ghana en 2009 en la Copa del Mundo que tuvo lugar en Egipto.

Colombia, en el podio del Mundial

La Selección Colombia quedó en el tercer lugar del Mundial, luego de imponerse a Francia en el juego por el tercer puesto con el gol de Óscar Perea, concretando así una buena presentación en este certamen e igualando lo hecho en Emiratos Árabes 2003.

Por su parte, Colombia dejó a uno de los goleadores del Mundial, pues Néiser Villarreal quedó con 5. El marroquí Yassine Zabiri, con su doblete en la final, igualó al colombiano, así como al estadounidense Benjamín Cremaschi y al francés Yassir Zabiri.