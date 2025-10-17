Selección Colombia: Este sería su bombo y sus posibles rivales en el sorteo del Mundial 2026

Este viernes se realizó una nueva actualización del Ranking FIFA, manteniéndose la Selección Colombia en la casilla 13 del escalafón mundial. La selección de España conserva la primera plaza.

Colombia ganó puntos tras su goleada ante México y su empate contra Canadá; sin embargo, se mantuvo en la misma posición, ubicándose a un poco menos de 15 puntos de Marruecos, ahora en la casilla 12.

Las principales modificaciones en el Top 10 fueron el ascenso de Argentina al segundo lugar y el regreso de Alemania a los 10 primeros lugares, escalando dos puestos respecto al escalafón de septiembre.

¿Por qué es importante en el Ranking FIFA?

El Ranking FIFA, especialmente con la próximo actualización del 20 de noviembre, determinará los bombos para el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el próximo 5 de diciembre.

Los equipos que ocupen las primeras nueve plazas y estén clasificados directamente a la Copa del Mundo, irán al bombo 1 junto a los tres anfitriones, lo que les garantizará ser cabeza de grupo en el certamen del próximo año.

Actualmente, Colombia se mantiene en el Bombo 2, el cual comparte parcialmente con Alemania, Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Corea del Sur y Ecuador. Es decir, no se enfrentaría a ninguno de estos países en fase de grupos.

Vale la pena aclarar que Inglaterra es la única selección europea clasificada al Mundial, lo cual podría generar movimientos en todos los bombos para el sorteo del próximo 5 de diciembre.

¿Cómo será el sorteo?

La Selección Colombia se enfrentará a una selección de cada bombo, la única condición es que no sea otro país que haga parte de la Conmebol. Solo podría enfrentarlo, en caso de que fuera Bolivia, quien llega desde el repechaje.

Así estarían los bombos para el Mundial 2026

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

Bombo 2: Colombia, Alemania, Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Corea del Sur y Ecuador

Los Bombos 3 y 4 todavía se encuentran más abiertos, dependiendo de los equipos que vayan a repechajes y los que terminen de asegurar su clasificación. No obstante, ya se puede ir haciendo una idea de cuáles selecciones llegarían.