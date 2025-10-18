Habrá un nuevo puente festivo en Colombia para el año 2026: ¿Cuándo se celebrará?

Los puentes festivos son una época del año muy esperada por miles de familias en Colombia, ya que tienen la posibilidad de viajar y conocer diferentes destinos durante tres días, teniendo en cuenta que el lunes es feriado y se adiciona al sábado y domingo.

Los días festivos se establecieron de forma oficial tras la sanción de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), donde se establecieron unas fechas especiales para que los trabajadores en Colombia, tanto del sector público como privado, puedan disfrutar de su descanso sin que esto afecte el sueldo que reciben mensualmente.

Antes de la sanción de esta norma, la Ley 37 de 1905 había establecido la celebración de las fiestas religiosas decretadas por la iglesia católica en Colombia. Mientras que en 1950, durante el gobierno de Laureano Gómez, se establecieron el Jueves Santo y el Viernes Santo como días feriados que serán debidamente remunerados.

¿Cuántos puentes festivos hay en Colombia para el año 2025?

Para el año 2025, se establecieron un total de 17 festivos. Diez de ellos, tienen lugar un día lunes para conformar los denominados puentes. Estos son:

Martes 1 de enero (Año Nuevo)

Lunes 6 de enero (Santos Reyes)

Lunes 24 de marzo (San José)

Jueves 17 de abril (Jueves Santo)

Viernes 18 de enero (Viernes Santo)

Jueves 1 de mayo (Día del Trabajo)

Lunes 2 de junio (Ascensión de Jesús)

Lunes 23 de junio (Corpus Christi)

Lunes 30 de junio (Sagrado Corazón de Jesús / San Pedro y San Pablo)

Domingo 20 de julio (Día de la Independencia)

Jueves 7 de agosto (Batalla de Boyacá)

Lunes 18 de agosto (Asunción de la Virgen)

Lunes 13 de octubre (Día de la Raza)

Lunes 3 de noviembre (Todos los Santos)

Lunes 17 de noviembre (Independencia de Cartagena)

Lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

Jueves 25 de diciembre (Navidad)

Ahora bien, para el 2026 habrá un día festivo adicional, ya que la Ascensión de Jesús se celebrará el 18 de mayo. Mientras que el Sagrado Corazón de Jesús y el San Pedro y San Pablo tendrán lugar el 15 y el 29 de junio, respectivamente. Asimismo, estos cambios en el calendario hacen que Colombia tenga un nuevo puente festivo de cara al próximo año.

Se trata del Día de la Independencia, pues para el próximo año tendrá lugar un día lunes, teniendo en cuenta que en 2024 y 2025 su celebración ocurrió un sábado y un domingo, respectivamente. Eso significa que los colombianos podrán contar con un total de 11 puentes festivos, lo que les permitirá descansar o viajar más.

¿Qué otros festivos se unirán a los fines de semana en 2026?

El calendario en Colombia para el año 2026 contempla otros dos días festivos que se celebrarán los viernes: estos son el 1 de Mayo (Día del Trabajo) y el 7 de agosto (Batalla de Boyacá). Eso significa que muchos ciudadanos podrán aprovechar más su tiempo para hacer diferentes actividades al aire libre durante estas jornadas.

Cabe recordar que febrero y septiembre son los únicos meses del año que no cuentan con un día festivo, ya que no se ha establecido alguna celebración religiosa o civil por parte de las autoridades.