Calendario 2026: Habrá 18 festivos en Colombia y ninguno cae domingo ¿Cuáles son?

Luego de la conmemoración correspondiente al día de la raza, o como es llamado ahora, Día de la Diversidad Étnica y Cultural o Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se llevó a cabo el pasado 13 de octubre de 2025, se acerca el fin de año y restan solamente 4 días festivos.

Estos se distribuyen dos en noviembre, y los últimos dos en diciembre, de la siguiente manera:

noviembre 3: Día de Todos los Santos.

Día de Todos los Santos. noviembre 17: Independencia de Cartagena.

Independencia de Cartagena. diciembre 8: Día de la Inmaculada Concepción.

Día de la Inmaculada Concepción. diciembre 25: Navidad.

Con estas festividades, se acerca el final de año, y, por tanto, los colombianos ya empiezan a pensar en los planes, proyectos y vacaciones del año 2026. Sin embargo, se debe revisar con detenimiento el calendario del próximo año, pues hay ciertos cambios que se deben tener en cuenta.

Días festivos en 2026

Para 2026, se contará, al igual que en 2025, con 18 días feriados que se distribuirán en 10 meses, pues tanto en febrero como en septiembre, no habrá ningún día festivo.

enero 1 (jueves): Año Nuevo

Año Nuevo enero 12 (lunes): Reyes Magos

Reyes Magos marzo 23 (lunes): Día de San José

Día de San José abril 2 (jueves): Jueves Santo

Jueves Santo abril 3 (viernes): Viernes Santo

Viernes Santo mayo 1 (viernes): Día del trabajo

Día del trabajo mayo 18 (lunes): Ascensión de Jesús

Ascensión de Jesús junio 8 (lunes): Corpus Christi

Corpus Christi junio 15 (lunes): Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús junio 29 (lunes): San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo julio 20 (lunes): Día de la independencia

Día de la independencia agosto 7 (viernes): Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá agosto 17 (lunes): Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen octubre 12 (lunes): Día de la raza

Día de la raza noviembre 2 (lunes): Todos los Santos

Todos los Santos noviembre 16 (lunes): Independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena diciembre 8 (martes): Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción diciembre 25 (viernes): Navidad

Ley Emiliani

De los 18 días festivos que se tendrán el próximo año, 11 se festejarán un día lunes, y a pesar de que podría parecer una curiosa coincidencia, esto se debe a una norma conocida como la Ley Emiliani.

Esta norma, lo que busca, es fomentar la creación de los ‘puentes festivos’, esto por medio de aplazar el día festivo de diferentes conmemoraciones, tanto civiles como religiosas, que no caigan en un día al lunes, a este día, pero de la siguiente semana. Esto no significa que se aplace la celebración, pues lo único que se reasignaría, es el día de descanso legal tanto para trabajadores como para empleadores.

De tal modo, celebraciones tradicionales como el Día de los Reyes, que corresponde a la fecha del 6 de enero, sea conmemorado, en 2026, el día lunes 12 de enero. Sin embargo, esta norma no aplica para todas las conmemoraciones, pues algunas de carácter religioso, como el Jueves Santo, Viernes Santo o Navidad, tienen el día festivo, el mismo de la celebración.

