¿Por qué es festivo este lunes 18 de agosto? Conozca el motivo que hay detrás

Este lunes, 18 de agosto, será un día festivo en Colombia, lo que significa que es un día de descanso, usualmente debido a una conmemoración de un evento importante o una tradición.

En esta ocasión, será día feriado con motivo del Día de la Asunción de la Virgen María. Una celebración religiosa de origen católico.

Esta festividad tiene raíces en el siglo IV, cuando se celebraba una fiesta en honor a la entrada de la Virgen al paraíso, sin embargo, esta creencia se empezó a desarrollar propiamente durante el siglo XII.

Otras noticias: Iglesia católica envió mensaje a los actores políticos desde congreso de empresarios en Cartagena

¿Qué es la Asunción de la Virgen?

Según la tradición y teología de la Iglesia Católica, la Asunción hace referencia a la glorificación y llevada al cielo del cuerpo y alma de la Virgen María, esto al término de su vida terrena.

La importancia de este hecho para los católicos, se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se establece "La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos”.

Además de esto, la Virgen María es patrona de diversas poblaciones en Iberoamérica, por ejemplo, en Paraguay, cuya capital ‘Asunción’ fue nombrada debido a esta creencia.

¿Por qué se celebra el 15 de agosto?

Durante 1849, diferentes obispos manifestaron que esta creencia se debía declarar como una doctrina de fe, sin embargo, fue hasta 1946 que el papa Pío XII, la declaró como una verdad irrefutable de la Iglesia.

Luego, en 1950, cuando fue publicada la constitución apostólica, se declaró el 15 de agosto como la festividad de la Asunción de la Virgen María.

Eso se estableció tomando como referencia los testimonios y creencias de los fieles, en conjunto al consenso general de los obispos del mundo.

Le podría interesar: Qué se hace en los días de Lunes Santo a Viernes Santo: esto establece la Iglesia Católica

¿Por qué el festivo es el 18 de agosto?

A pesar de que la festividad es el 15 de agosto, el día festivo es el 18 del mismo mes, esto debido a la ‘Ley Emiliani’ o Ley 51 de 1983, donde se establece el traslado de algunos días festivos al lunes siguiente, estableciendo así, ‘los puentes festivos’.

En esta ley, también se establece que dichos festivos trasladados, se deben pagar como un día normal de trabajo, sin que se puedan realizar descuentos por no asistir.

¿Cuántos festivos quedan este año?

Actualmente, Colombia es el tercer país de América Latina con más festivos, tan solo detrás de Argentina y Chile.

Para 2025, se establecieron 18 días festivos, de los cuales, 12 son de origen religioso y 6 de origen cívico.

Luego de este lunes, 18 de agosto, Colombia tendrá 5 días festivos en lo que resta del año, son los siguientes:

Lunes 13 de octubre : Día de la Raza.

: Día de la Raza. Lunes 3 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. Lunes 17 de noviembre : Independencia de Cartagena.

: Independencia de Cartagena. Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Lea también: 5 iglesias de Colombia que debe visitar en Semana Santa según la IA, tienen actividades religiosas