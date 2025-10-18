Día sin carro y sin moto Villavicencio 2025: Fecha, horario y restricciones ¿En qué vías aplica?

Cabe resaltar que el Día sin carro y sin moto se realiza con el objetivo de promover una movilidad más sostenible, de esta manera se reduce la contaminación del aire, disminuye la huella de carbono. Durante este día se ha restringir la circulación de carros particulares y motos y sectores específicos.

De esta manera también se ha de fomentar el transporte sostenible como las bicicletas y buses del servicio público, asimismo se ha de tomar la iniciativa de realizar actividad física.

¿Cuándo será el Día sin carro y sin moto en Villavicencio 2025?

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio confirmó por medio de su página web indicó que el Día sin carro y sin moto, el cual estaba inicialmente programado para el lunes 22 de septiembre, se realizará el próximo 21 de octubre de 2025.

La decisión fue tomada luego de sostener una mesa de diálogo entre el alcalde Alexander Baquero, líderes del transporte público y representantes del sector económico, tras la emergencia ocasionada por el cierre de la vía Bogotá–Villavicencio, que ha generado impactos en la movilidad y el comercio.

Día sin carro y sin moto en Villavicencio 2025: decreto

El secretario de Movilidad, Luis Ramírez, informó que la reprogramación se formalizó a través del Decreto 183 de 2025. Partiendo de este, se concretó que durante esa jornada, estará prohibida la circulación de vehículos particulares y motocicletas, con el objetivo de:

Reducir los niveles de contaminación del aire.

Fomentar el uso de transporte público.

Promover medios de transporte sostenibles como la bicicleta y caminatas.

Vías: Día sin carro y moto en Villavicencio

Las vías que aplicarán esta restricción serán todas las del perímetro urbano de Villavicencio.

¿Habrá pico y placa para taxis y particulares en Villavicencio?

Ante el cambio del día sin carro y sin moto han surgido varias dudas, ahora sobre el pico y placa, dentro del comunicado de la alcaldía de Villavicencio, se anuncia que sí, puesto que se aplicará esta medida a taxis cuya placa termine en 8. También se mantiene vigente el pico y placa para vehículos particulares.

Semana de la Movilidad Sostenible en Villavicencio

Además, también se resaltó que la Semana de la Movilidad Sostenible en Villavicencio se mantiene del 20 al 26 de septiembre.

Esta contará con jornadas educativas y actividades que promueven la cultura vial responsable. Algunas entidades participantes son:

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Cormacarena

Policía Metropolitana de Villavicencio

Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Movilidad