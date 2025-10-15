266 paquetes de cocaína fueron incautados en la vía Bogotá-Villavicencio

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció la captura de un hombre que estaba transportando 266 paquetes de clorhidrato de cocaína durante un operativo de la Policía de Tránsito en articulación con Transporte de Cundinamarca.

En el operativo, dieron con la captura de Álvaro Merari Bastidas Portillo de 51 años, quien iba conduciendo el vehículo tipo “buseta” que llevaba la droga adentro. El hombre implicado ya contaba con antecedentes por tráfico de estupefacientes y ya fue puesto a disposición de la Fiscalía especializada de Bogotá para llevar a cabo su judicialización.

La captura se dio a la altura del kilómetro 22 de la vía Bogotá-Villavicencio en el sector de Alto de la Cruz, perteneciente al municipio de Cáqueza.

El gobernador, expresó que “Hace apenas una semana, el 8 de octubre, la Policía de Tránsito del Meta había incautado, sobre este mismo corredor, más de una tonelada de cocaína transportada en un vehículo de carga” señaló Jorge Emilio Rey.

De igual manera, asegura que seguirán “fortaleciendo la coordinación interinstitucional y los puestos de control permanentes en los ingresos a la capital” para contener y reducir el impacto en el incremento de hectáreas sembradas en Colombia.