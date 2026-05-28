Un millón 170 mil tolimenses están habilitados para votar en primera vuelta presidencial

Tolima

El Tolima se prepara la para la jornada de la primera vuelta en el marco de las elecciones presidenciales que se realizarán este domingo 31 de mayo, el departamento tiene un potencial electoral de 1.170.701 personas habilitados para ejercer su derecho al voto en 514 puestos de votación en el que se instalarán 3.526 mesas.

En materia de seguridad se dispondrá de un número de más de 5 mil miembros del Ejército, Fuerza Aérea y la Policía que tendrán a su cargo la custodia de la jornada en los 47 municipios del Tolima.

Por su parte, en Ibagué la Registraduría tendrá habilitados 106 puestos de votación en los que se instalarán 1.366 mesas para que más de 470 mil personas puedan ejercer su derecho al voto.

En el caso de la seguridad de Ibagué se tendrán 2 mil miembros de la fuerza pública para proteger esta jornada. Por otra parte, la Registraduría informó que se tendrá en la capital del Tolima cerca de 10 mil jurados para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

La Administración Municipal confirmó que se encuentra todo preparado para la jornada electoral que se llevará a cabo este domingo 31 de mayo, con el objetivo de garantizar un proceso tranquilo, seguro y transparente para los ciudadanos.

“Queremos contarles a todos los ibaguereños que ya está todo listo para esta importante jornada democrática del próximo 31 de mayo. Desde la Administración Municipal hemos trabajado de manera articulada con todas las autoridades para garantizar unas elecciones seguras y en completa normalidad”, manifestó el secretario de gobierno, Francisco Espín.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para participar con tranquilidad, respeto y responsabilidad, acudiendo con tiempo al puesto de votación correspondiente y portando su documento de identidad.

“Invitamos a todos los ciudadanos a salir a votar de manera tranquila y ordenada. Tendremos presencia institucional y acompañamiento de la Fuerza Pública en los diferentes puntos de la ciudad para brindar garantías y seguridad durante todo el proceso electoral”, agregó Francisco Espín.