No habrá restricción de parrillero en moto para las elecciones presidenciales en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, reveló qué por la calificación de la ciudad no se tendrá prohibición de parrillero en moto, pero lo que si manejara es un control en puntos estratégicos de la ciudad para evitar que se dejen abandonados los vehículos en los puestos de votación.

Por otra parte, Espín resaltó que se tiene un amplio dispositivo de acompañamiento liderado por la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, con el objetivo de asegurar unas elecciones en normalidad.

Serán más de 1.700 uniformados de la Policía estarán desplegados en los diferentes puntos de la ciudad, brindando acompañamiento y vigilancia permanente en los puestos de votación habilitados para esta jornada democrática. Asimismo, el Ejército Nacional hará presencia en la zona rural con 125 soldados encargados de reforzar la seguridad.

“Tenemos garantizada la seguridad para las elecciones de este 31 de mayo con el acompañamiento de más de 1.700 uniformados de la Policía Metropolitana y 125 soldados del Ejército Nacional en la zona rural”, sostuvo el secretario de Gobierno, Francisco Espín.

Las autoridades estarán presentes en los 80 puestos de votación urbanos y en los 26 puestos ubicados en el sector rural, con el propósito de garantizar que el proceso electoral se desarrolle de manera segura.

“Seguimos trabajando de manera articulada con toda la institucionalidad para que los ciudadanos puedan salir a ejercer su derecho al voto con tranquilidad y confianza. Nuestro compromiso es garantizar unas elecciones en completa normalidad para todos los ibaguereños”, puntualizó Espín.