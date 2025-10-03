Vía al Llano: cierre de 26 días golpea la economía regional, con pérdidas de hasta 1 billón de pesos

El presidente de la Cámara de Comercio de Villavicencio, Henry Palma declaró que el impacto económico para la región debido al cierre de la vía Bogotá - Villavicencio es “duro”. En años anteriores, los cierres de esta vía han causado pérdidas de hasta 3 billones de pesos.

Actualmente, las pérdidas se estiman en 1 billón de pesos para toda la región, afectando a la Orinoquía y la Amazonía, incluyendo departamentos como Guaviare, Casanare, Arauca, Vichada, Guainía, Vaupés y Meta. Esta situación se ha mantenido durante 26 días a raíz de un derrumbe en el kilómetro 18+600, en Chipaque, (Cundinamarca), el pasado 7 de septiembre.

Los estudios realizados por la Cámara de Comercio de Villavicencio detallan pérdidas diarias por sector. La ganadería, la palma de aceite, el arroz, los frutales, la papa, el plátano y la yuca, así como los productos que llegan del centro del país, suman 18.000 millones de pesos diarios. El intercambio comercial, que incluye productos para la construcción (como los agregados para el metro de Bogotá) y el combustible, representa 10.000 millones de pesos diarios.

El sector turístico también ha sido gravemente afectado, con pérdidas diarias de 5.000 millones de pesos, impactando hoteles, fincas agroturísticas y otros negocios relacionados. Además, los productos agroindustriales como el pollo, el cerdo y el ganado, que se transportan en ambas direcciones, registran pérdidas de 3.000 millones de pesos.

Noticia en desarrollo