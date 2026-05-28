Cali recibirá el Nacional Interclubes de Natación Artística con proyección internacional

Cali volverá a convertirse en sede de un evento nacional de alto nivel en deportes acuáticos. Del 26 al 28 de junio de 2026, la capital vallecaucana albergará la I Parada del Campeonato Nacional Interclubes de Natación Artística, competencia que reunirá a deportistas de categorías infantil, juvenil, junior y abierta en las Piscinas Olímpicas Hernando Botero O’Byrne.

El campeonato, organizado por la Federación Colombiana de Natación y la Liga de Natación del Valle, será uno de los eventos más importantes del calendario nacional de esta disciplina y servirá además como base para los procesos de preselección colombiana con miras a competencias internacionales del ciclo olímpico.

La competencia se desarrollará bajo la reglamentación vigente de World Aquatics 2026 y tendrá participación de clubes nacionales e internacionales en pruebas de figuras, solos, duetos y equipos técnicos y combinados.

Uno de los principales focos del evento estará en las categorías junior y abierta, ya que los resultados serán tenidos en cuenta para integrar las preselecciones nacionales con proyección a Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Suramericanos y otros torneos internacionales.

La convocatoria contempla competencias en categorías infantil, juvenil, junior y abierta tanto en femenino como masculino, además de pruebas mixtas por equipos, siguiendo las nuevas disposiciones internacionales de World Aquatics.

Las jornadas oficiales de entrenamiento se realizarán el 26 de junio, mientras que las competencias se disputarán el 27 y 28 de junio. Las premiaciones se efectuarán al cierre de cada jornada competitiva.

El evento también marcará un nuevo reto organizativo para Cali y la Liga de Natación del Valle, que continúa consolidando a la ciudad como una de las principales sedes de eventos acuáticos en Colombia.