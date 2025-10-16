Beca del 100% para Samuel Huertas, el joven que obtuvo el examen perfecto en las Pruebas Saber 11

Samuel Huertas Moreno, el joven de 16 años que obtuvo el mejor puntaje en las pruebas saber 11 en Colombia, recibió una beca del 100% para sus estudios universitarios.

Samuel, estudiante del colegio María Medina del municipio de Fosca en Cundinamarca, empieza a cumplir un sueño, pues eligió la universidad de Los Andes para estudiar la profesión que anhelo desde niño: ser físico.

La beca la otorgó la gobernación de Cundinamarca en conjunto con la fundación Alquería Cavelier.

De acuerdo con el gobernador departamental, Jorge Emilio Rey, el jóven recibirá un subsidio para sus gastos en vivienda, alimentación, transporte y requerimientos de la universidad, una vez se radique en Bogotá y empiece su carrera profesional.