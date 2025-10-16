A 20 días de la Ley de Garantías, MinVivienda frena 820 mil millones: gobernador de Cundinamarca

A partir del 8 de noviembre de 2025 comienza a regir la Ley de Garantías Electorales en Colombia, un marco normativo que busca blindar la contratación pública durante los periodos preelectorales y electorales que se acercan, por lo que el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, alerta que aún siguen frenados 820 mil millones de pesos que le pertenecen al departamento, en el Ministerio de Vivienda.

El funcionario refiere que aunque han llegado a establecerse reuniones con la Ministra de esta cartera, Helga María Rivas Ardila, para liberar los recursos, hasta el momento nada se ha cumplido.

“Estamos a 20 días de la ley de garantías y será imposible, si no tenemos la viabilidad de estos proyectos, de firmar convenios con los municipios para ejecutar estas obras a tiempo”, Jorge Emilio Rey Ángel.

El dinero estaría destinado a invertirse en 66 proyectos de saneamiento básico en diferentes zonas de Cundinamarca y el mandatario reiteró que, “los únicos afectados son los ciudadanos, quienes requieren con urgencia el tratamiento para tener agua potable y controlar las aguas residuales”.