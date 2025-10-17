Rectores y rectoras de universidades se unen por la sostenibilidad

UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericanos han creado el programa “liderazgo y gobernanza universitaria sostenible”. Allí se han reunido más de 30 rectores de diferentes universidades, líderes de la transformación de las universidades de la región.

Yuma Inzolia, directora de desarrollo de capacidades de UNESCO, explica que, a través de mesas de diálogo y talleres de trabajo, han venido creando un espacio de reflexión “que pretende que los rectores entiendan el valor que tiene la gobernanza universitaria sostenible para poder ser esos líderes que transformen desde adentro cada una de sus instituciones”

Estos espacios han permitido que más de 40 rectores de diferentes países logren formarse y además hayan adquirido compromisos como la firma de un decálogo por la sostenibilidad universitaria. Pero el trabajo va más allá, la consolidación de la primera red de rectores y rectoras por la sostenibilidad es otro de los grandes logros en materia educativa.

“Trabajan de una de forma muy ardua durante más de 6 meses en la consolidación o reformulación de sus planes estratégicos institucionales de la mano de expertos internacionales y mentores especializados que la acompañan en todo este camino”

Donatella Montaldo, directora de la OEI en Colombia se refiere a la necesidad de unir esfuerzos en un proyecto tan importante como este y crear redes de universidades en los que se establezca la importancia de abordar el tema de la sostenibilidad.

Sin embargo, estas iniciativas no tendrían sentido sin la participación activa de las personas a quienes van dirigidas, en este caso los rectores y rectoras de las instituciones universitarias. Y es allí donde vale la pena resaltar el compromiso de aquellos que están atendiendo el llamado a hacer parte de estas iniciativas educativas lo que “habla claramente de cuál es la importancia que se le está dando a este tema desde las cabezas, desde los líderes de nuestras instituciones de educación superior” enfatiza Yuma Inzola.

¿Qué pasa con la educación en Colombia?

Colombia es uno de los países que más interés muestra en este tipo de iniciativas lideradas por UNESCO y la OEI.

De hecho, la delegación de Colombia, según explican desde el organismo, cuenta con el mayor número de rectores que forman parte de este programa. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es el apoyo desde los entes gubernamentales; “el apoyo que nosotros hemos tenido en este programa, en concreto, desde el Ministerio de Educación y por su puesto desde el viceministro Ricardo Moreno ha sido absoluto. Ellos han hecho una comunicación masiva a todas las instituciones de educación superior” puntualiza Inzola.

Sin embargo, también resalta que el país aún enfrenta graves problemas como la desigualdad en el acceso a la educación, que se agudiza en territorios abandonados. También es importante trabajar en el tránsito de la educación secundaria hacia la vida universitaria y por supuesto lograr una mejor infraestructura que permita llevar esas oportunidades educativas a los sectores más apartados.