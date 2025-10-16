Inició el Foro Educativo Distrital en Cartagena con más de 600 participantes

Cartagena

Con la presencia de más de 600 participantes, entre rectores, coordinadores, representantes de consejos directivos y académicos, se inició el Foro Educativo Distrital 2025, bajo el lema “Educar para la participación ciudadana”.

Durante dos jornadas, este evento, que se desarrolla en el auditorio Napoleón de la Rosa, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, reúne a la comunidad educativa cartagenera para reflexionar en torno a pedagogías alternativas, con el propósito de promover enfoques educativos innovadores.

“Vamos a hablar de pedagogías alternativas frente a una dinámica que es cada vez más demandante y compleja: por qué el estudiante no quiere ir a la escuela, cómo lo detenemos, cuáles son los métodos de incentivo para que el estudiante se mantenga en la escuela”, manifestó el secretario de Educación distrital, Alberto Martínez Monterrosa.

El foro busca abrir un espacio de diálogo y construcción colectiva sobre modelos pedagógicos transformadores, la valorización de la etnopedagogía y las prácticas interculturales, así como el fortalecimiento de la educación inicial como base del desarrollo integral.

“Los indicadores que nos entrega el Banco Mundial nos ocupan sobremanera porque el 84 por ciento de los estudiantes que pasan de tercero a quinto no saben combinar las soluciones para resolver la complejidad de un problema matemático; el 43% de esos estudiantes tienen problemas para la comprensión de textos. Son preguntas que nos estamos haciendo de cara a reformular el proceso, para revisar mallas y métodos”, enfatizó Martínez.

En su primera jornada, el encuentro contó con un panel de contextualización sobre políticas públicas educativas del Distrito, en el marco del actual Plan de Desarrollo, con la participación de Pedro Herrera, presidente del Sindicato Único de Educadores, Sudeb; Pedro Navarro, en representación del Sindicato de Directivos Docentes; y el secretario Alberto Martínez.

De igual forma, se desarrollan conferencias, ponencias y mesas de trabajo que abordan las cuatro temáticas centrales del foro: Pensamiento Crítico y Conciencia Social, Modelos Pedagógicos Alternativos, Etnopedagogía y Prácticas Interculturales y Educación Inicial.