Rectores académicos analizan los retos que enfrentan la educación actualmente en Colombia

En el Foro “El futuro de la Educación en Colombia” de Prisa Media y Caracol Radio, se reúnen rectores académicos y expertos para discutir los principales retos y oportunidades de la educación en el país, el acceso a las universidades, la inteligencia artificial y la salud mental de los jóvenes son algunos de los retos para la transformación de la educación superior en Colombia.

En Caracol Radio hablamos con Ana Isabel Gómez, rectora de la Universidad del Rosario, quien asegura que la educación en Colombia debe avanzar en desarrollos tecnológicos. Sin embargo, reitera que este sector aún cuenta brechas digitales.

“La educación en el mundo está cambiando, somos sociedades más diversas en donde prevalecen inequidades. Además, hay desarrollos tecnológicos pero con brechas digitales que en si debemos responder a lo local y a lo global”, aseguró la rectora.

La academia cuestiona el uso de la inteligencia artificial en la educación

El rector de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, padre Harold Castilla, cuestionó el uso de la inteligencia artificial en la educación y planteó dos posiciones frente a esta realidad. La primera, verla como una advertencia y rechazar su implementación en las aulas y la segunda, asumirla como una herramienta que debe ser gestionada de manera responsable dentro del sistema educativo.

“El tema es claro, podemos optar por decir no a la inteligencia artificial, no a ChatGPT, no a la inteligencia artificial generativa, y negarnos a esa realidad. Pero la realidad es más que la idea, y si esta es la realidad, tenemos que asumirla y ver cómo la gestionamos”, señaló el rector.

El padre Castilla agregó que el reto de las universidades es formar tanto a estudiantes como a docentes en el uso de estas tecnologías, incorporándolas en los proyectos pedagógicos y curriculares. “Evidentemente hay que hacer un ejercicio pedagógico, y esa es la responsabilidad que tenemos es enseñar a los estudiantes a usarla y a los docentes a adaptarse a este tipo de herramientas”, enfatizó.

La apertura del Foro estuvo a cargo de Alejandro Santos, quien destacó que la educación en Colombia debe adaptarse desde ya a los cambios tecnológicos que están transformando la manera de aprender y enseñar.