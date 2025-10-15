Presidente Petro inaugurará este sábado la “Universidad del Sur” en Montería

Montería

El presidente Gustavo Petro presidirá este sábado 18 de octubre a las 3:00 p.m. la ceremonia de inauguración del Centro Integrado de Servicios (CIS) – Universidad del Sur en Montería.

Este proyecto de infraestructura educativa, largamente esperado, busca descentralizar la educación superior y beneficiar directamente a miles de jóvenes en el sur de la capital cordobesa.

La noticia fue confirmada por el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, quien destacó que este centro permitirá a los estudiantes de la zona acceder a programas de pregrado y formación técnica laboral sin incurrir en largos y costosos desplazamientos.

“Después de mucho tiempo, después de muchos problemas, pero sobre todo de muchas soluciones, vamos a lograr inaugurar este importante centro educativo”, expresó el alcalde Kerguelén, destacando el esfuerzo y la persistencia que llevó a la concreción del proyecto tras años de gestión y superación de múltiples obstáculos.

Educación cerca de casa y transformación urbana

El mandatario municipal enfatizó el impacto social del CIS: “Todos estos jóvenes del sur ya no tendrán que dirigirse a la Universidad de Córdoba, desplazarse tanto tiempo, pagar tanto transporte, sino que lo tienen ahí al lado del barrio, al lado de la casa”. Para Kerguelén, la nueva infraestructura representa un salto en la “calidad de vida” de la comunidad estudiantil del sur.

La construcción de la moderna edificación le ha cambiado la cara al sector. Donde antes había un lote enmontado de 17.679 m², ubicado en el barrio La Coquera, que solo contenía las ruinas de la antigua sede del Incoder, ahora se levanta una megaestructura que entregará distintos servicios a la comunidad. Además de los espacios para las aulas, cuenta con una biblioteca, oficinas administrativas, sitios para parqueo y canchas deportivas.

Tecnología y cobertura ampliada

Este es un proyecto integral en el que también se contemplan zonas compartidas con varias universidades del país. El bloque 1, donde funcionará la ESAP (Escuela Superior de Administración Pública), contará con 4 salas de cómputo y dos aulas híbridas. Allí, las clases serán presenciales y virtuales, con el uso de tecnología de última generación, lo que permitirá lograr más cobertura.

Inicialmente, la ESAP será la entidad encargada de operar el centro, ofreciendo programas de pregrado. Además, ya están habilitados programas de técnicos laborales, enfocados en la formación para el trabajo. El proyecto también contará con la participación de la Universidad de Córdoba, que se sumará a la oferta académica a partir del próximo semestre.

Asistencia de altos funcionarios

Junto al presidente Petro, se espera la asistencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional, incluyendo el director de la ESAP, representantes del Ministerio del Interior y el director del DAPRE, quienes acompañarán la apertura de este centro educativo clave para la descentralización educativa en Montería.

La gestión del proyecto fue respaldada por la ESAP desde la administración anterior, bajo el liderazgo del exalcalde Carlos Ordosgoitia, consolidando una alianza institucional que finalmente rindió frutos.