Procuraduría formula pliego de cargos por presuntas irregularidades en el predio Aguas Vivas

Crédito: El martillo del juez, uno de los símbolos para impartir justicia / Getty Images.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión Territorial de Medellín; Fabio Andrés García Trujillo, exsubsecretario de Ejecución Contractual, y otras cinco integrantes del Comité de Conciliación del Distrito, por presuntas irregularidades en trámites administrativos relacionados con el predio Aguas Vivas, ubicado en el sector de El Poblado.

Según el organismo, las actuaciones disciplinarias se originan en supuestas irregularidades en los procesos de transferencia y devolución del lote Aguas Vivas a particulares, pese a que dicho terreno había sido cedido al Distrito de Medellín mediante la escritura pública 5762 de 2019, con el fin de destinarlo a espacio público de esparcimiento y encuentro ciudadano.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Tercera Delegada Disciplinaria para la Contratación Estatal, que también incluyó en el proceso a Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Arango Gil, Leidy Jiménez Echavarría, Yina Pedraza Gómez e Ingrid González Montoya, integrantes del mencionado comité.

La Procuraduría indicó que continuará con las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios y exfuncionarios vinculados al proceso.