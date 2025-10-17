Precio del dólar en Venezuela HOY, 17 de octubre, según lo establecido por el BCV

Venezuela se encuentra en uno de los puntos más graves a nivel diplomático con los Estados Unidos, pues recientemente se ha dado a conocer que la administración de Donald Trump ha lanzado diferentes ataques a varias lanchas que, aparentemente, provienen del país bolivariano y que, fueron acusadas de transportar droga.

Esta “batalla”, comenzó luego de que Trump manifestará que es una lucha NO internacional en contra de las drogas que solo le hacen daño al mundo. Pese a estas declaraciones y lo que está sucediendo, el presidente Nicolás Maduro, aseguró que lo que quiere EE. UU., es invadir y destruir países en Latinoamérica. Incluso, dijo que, denunciaría esto ante la ONU (Organización de Derechos Humanos).

Por otro lado, Maduro se ha encargado de difundir distintos mensajes en la televisión venezolana, incentivando a la comunidad enlistarse en dado caso que aviones estadounidenses vuelen los cielos de su país, dejando de lado, nuevamente, el bienestar de su comunidad, pues la pobreza, la hambruna y la devaluación constante del Bolívar, agravan la situación.

Le recomendamos: Venezuela ve con “extrema alarma” las amenazas de EE. UU. e impondrá denuncia ante la ONU

Precio del dólar según el Banco Central de Venezuela en el país para ese 17 de octubre

Según lo establecido por el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este viernes, 17 de octubre, se estableció en 203,74200000 bolívares. Esto mostró un aumento considerable, pues el día de ayer, jueves 16 de octubre, su precio se llegó a cotizar en $201,4665 bolívares. Así lo mostraron en su cuenta oficial de X:

Le recomendamos: ¡Importante aumento! Precio del dólar en Venezuela para HOY, 16 de octubre, según BCV

Precio de otras monedas extranjeras en Venezuela HOY, 17 de octubre

El valor de estas monedas se pueden visualizar en la página del Banco Central de Venezuela, dónde se encuentran las tasas de cambio al rededor del mundo, además del dólar estadounidense. Esto son sus valores:

Euro: 237,92379534 bolívares

bolívares Yuan chino: 28,60058677 bolívares

bolívares Lira turca: 4,86832893 bolívares

bolívares Rublo ruso: 203,74200000 bolívares

Si bien estos precios se actualizan a diario, lo contrario sucede con los informes sobre el estado económico del país, pues el último reporte vigente fue desde julio del 2025. Además, en la página oficial, puede consultar a qué bancos acudir para compra y venta de dólares en Venezuela.

Precio del dólar hoy en Colombia, 17 de octubre

Según lo establecido por el TRM del Banco de la República, el precio del dólar para este viernes, 17 de octubre, se cotizó en $3.887 pesos Colombianos, representando una caída de $15 pesos, pues el día de ayer, 16 de octubre, su valor estaba por encima de los $3.900, siendo más específicamente, un precio de $3.902 pesos.

El dólar en Colombia ha bajado considerablemente, ya que en agosto, estuvo por encima de los $4,000 pesos colombianos, y en la actualidad, ya no es así. Si quiere conocer más detalles sobre el dólar en Colombia, puede obtener mayor información aquí.

Otras noticias: Nicolás Maduro asegura que EE. UU. autorizó a la CIA para “acabar” con Venezuela