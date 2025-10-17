Precio del dólar HOY, 17 de octubre en Colombia: ¿su precio sigue cayendo? Esto presentó el TRM

Durante una entrevista que dio el Ministro del Trabajo, Antonio Anguino en Sin Anestesia de Caracol Radio, declaró que se realizaran inspecciones a los aeropuertos del país por controladores aéreos. Estas denuncias se dieron luego de que se reportaran irregularidades en los sistemas de navegación y aterrizaje.

Estas intervenciones serán necesarias para ver qué es lo que está pasando, además, con esto, si la situación se agrava, podría haber consecuencias graves para la seguridad de todos, incluyendo, a los pasajeros. Asimismo, en una carta que le mandaron al presidente, Gustavo Petro, no solo reiteraron una intervención inmediata, sino que también, en área de recursos humanos.

Aún se desconoce cuando comenzarán estas inspecciones por parte del ministerio, pero Anguino, dejó en claro que se tomaran las medidas que sean necesarias.

Cierre del dólar para este 17 de octubre

El precio del cierre que estableció este grupo para este 17 de octubre, fue de $3.845 pesos, representando un decrecimiento significativo, pues su apertura se cotizó en $3.885 pesos.

El cierre del dólar lo presenta el grupo AVAL de forma diaria, esta entidad es un conglomerado empresarial que se dedica a una variedad de actividades económicas y financieras. Asimismo, se debe tener en cuenta que estos valores se actualizan a diario, a excepción de los fines de semana.

¿A cómo está el dólar hoy en Colombia para este 17 de octubre?

Según lo establecido por el TRM del Banco de la República, el precio del dólar para este viernes, 17 de octubre, se cotizó en $3.887 pesos Colombianos, representando una caída de $15 pesos, pues el día de ayer, 16 de octubre, su valor estaba por encima de los $3.900, siendo más específicamente, un precio de $3.902 pesos.

Precio del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia

La cotización de la compra y venta de dólares dependerá del precio que se establezca en el día, partiendo desde ello, las casas de cambio se encargan de establecer la tarifa para los clientes. Así está el comprar o vender en las principales ciudades del país:

Bogotá D.C. — Compra: $3,820 | Venta: $3,920

— Compra: | Venta: Medellín — Compra: $3,760 | Venta: $3,900

— Compra: | Venta: Cali — Compra: $3,850 | Venta: $3,990

— Compra: | Venta: Cartagena — Compra: $3,750 | Venta: $3,980

— Compra: | Venta: Cúcuta — Compra: $3,820 | Venta: $3,860

— Compra: | Venta: Pereira — Compra: $3,730 | Venta: $3,800

¿En cuánto está el euro?

Según lo presentando por Investing, una página dedicada a mostrar los precios, valores y cotizaciones de varias monedas del mundo, y a su vez, enseña el comportamiento que tienen los productos e insumos en el marcado, subrayó que el precio del dólar para este 17 de octubre es de $4.494 COP, representando una caída del 0.99%, una pérdida de aproximadamente, $45 pesos.

